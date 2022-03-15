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俄羅斯入侵烏克蘭　最新民調：七成願為保台挺延長兵役

▲台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今共同舉辦「烏克蘭戰爭與台海安全」民調發表會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.15）
▲台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今共同舉辦「烏克蘭戰爭與台海安全」民調發表會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.15）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-15 13:13:372022-03-15 13:14:45

俄羅斯入侵烏克蘭，引發二戰後歐洲最大規模軍事衝突，由於我國也遭受中國軍事威脅，4個月軍事訓練役期是否延長引起熱議。根據最新民調顯示，有69.6%民眾表示支持國軍延長義務役役期。

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台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今（15）日共同舉辦「烏克蘭戰爭與台海安全」民調發表會。針對號稱「史上最硬」的後備軍人教召新制，有 70.4%民眾表示支持，有 19.1%表示不支持。對於「國軍延長義務役役期」的議題，有69.6%民眾表示支持，21.0%表示不支持。整體而言，多數民眾對目前實施及討論中的國軍徵召制度皆表示認同。

民調結果也指出，若在美國不支援台灣的情況下，有超過半數（56.2%）的民眾認為台灣沒有能力單獨抵擋中國的軍事行動，只有 34.7%的人認為能抵擋。

俄烏戰爭開打後，「今日烏克蘭，明日台灣」這一說法掀起熱議，有 61.6%民眾不認同，而有 26.1%表示認同，顯示多數民意未將俄烏的緊張情勢加諸在兩岸關係上。針對烏克蘭戰爭爆發後是否會引發中國想加快統一台灣的步伐？民調顯示有 62.4%民眾認為不會加快，而有 25.5%認為會加快。

本次民意調查委由山水民意研究股份有限公司執行。民調以全台地區(含離島)年滿20歲以上民眾為調查訪問對象；民調訪問期間為3月11日至13日；共完成1,076份有效樣本數，其中市內電話完成539份、手機電話完成537份。在95%的信心水準下，抽樣誤差約± 2.99個百分點。

▲14天新制教召員接受M249班用機槍複訓。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.12）
▲俄烏戰爭開打，兵役制度再度引發熱議。圖為14天新制教召射擊預習訓練。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.12）

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2022-03-14-2022-03-22
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