小S曝媽媽私下「關心女婿」舉動 預言大S第二春完美結局
藝人大S（徐熙媛）離婚汪小菲後，與酷龍前成員具俊曄舊情復燃，2人攜手宣布結婚後，男方9日也已落地台灣，目前住在防疫旅館裡隔離中。不過前一天才知道婚訊的S媽，被傳出第一時間直接氣炸、難以接受，小S也瞬間成為2人之間的夾心餅乾，不過她今（15）日出席活動時，透露母女倆已經見面吃過飯，S媽似乎已經接受具俊曄這個女婿。
S媽當時得知大S閃婚後，氣到曬出公雞對峙的照片，疑似喊話具俊曄「不要搶走我女兒」，小S表示媽媽已經和姊姊吃過飯：「既然都一起吃飯，應該都OK吧，我們都愛我媽。」坦言長輩們總會認為才剛結束一段婚姻，就馬上找到第二春，擔心大S是否太過衝動，不過小S透露媽媽這幾天都有和她分享有關酷龍、具俊曄的影片，或是相關新聞，笑說應該會是完美的結局。
不過小S也呼籲大家：「現在台灣哪裡的人，都沉浸在我姊這個愛情中，有點過度浪漫。」同時澄清姊姊並沒有做愛妻便當給老公，至於大S未來會不會在台灣登記結婚，小S笑說媽媽應該會再搜尋其他公雞照片，不過已經有扮演好和事佬的角色：「我有很識相地關心她、討她開心。」小S也透露好友賈永婕得知大S二婚時相當興奮：「她超驚訝，一直說我姊很酷，吵著要跟歐爸吃飯。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。