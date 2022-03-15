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小S曝媽媽私下「關心女婿」舉動　預言大S第二春完美結局

▲小S曝媽媽私下超關心女婿具俊曄。（圖／記者朱永強攝）
▲小S曝媽媽私下超關心女婿具俊曄。（圖／記者朱永強攝）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-15 12:58:33

藝人大S（徐熙媛）離婚汪小菲後，與酷龍前成員具俊曄舊情復燃，2人攜手宣布結婚後，男方9日也已落地台灣，目前住在防疫旅館裡隔離中。不過前一天才知道婚訊的S媽，被傳出第一時間直接氣炸、難以接受，小S也瞬間成為2人之間的夾心餅乾，不過她今（15）日出席活動時，透露母女倆已經見面吃過飯，S媽似乎已經接受具俊曄這個女婿。

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▲徐媽（右）和大S因再婚一事鬧僵，已近1個禮拜沒有說話和通電話。（圖／黃春梅臉書）
▲S媽（右）前陣子疑似和大S鬧翻。（圖／黃春梅臉書）
S媽當時得知大S閃婚後，氣到曬出公雞對峙的照片，疑似喊話具俊曄「不要搶走我女兒」，小S表示媽媽已經和姊姊吃過飯：「既然都一起吃飯，應該都OK吧，我們都愛我媽。」坦言長輩們總會認為才剛結束一段婚姻，就馬上找到第二春，擔心大S是否太過衝動，不過小S透露媽媽這幾天都有和她分享有關酷龍、具俊曄的影片，或是相關新聞，笑說應該會是完美的結局。

▲S媽疑似在警告具俊曄。（圖／S媽臉書）
▲S媽當時氣到曬出公雞對峙的照片，疑似喊話具俊曄不要搶走女兒。（圖／S媽臉書）
不過小S也呼籲大家：「現在台灣哪裡的人，都沉浸在我姊這個愛情中，有點過度浪漫。」同時澄清姊姊並沒有做愛妻便當給老公，至於大S未來會不會在台灣登記結婚，小S笑說媽媽應該會再搜尋其他公雞照片，不過已經有扮演好和事佬的角色：「我有很識相地關心她、討她開心。」小S也透露好友賈永婕得知大S二婚時相當興奮：「她超驚訝，一直說我姊很酷，吵著要跟歐爸吃飯。」

▲小S呼籲大家不要過度浪漫。（圖／記者朱永強攝）
▲小S呼籲大家不要過度浪漫。（圖／記者朱永強攝）

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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