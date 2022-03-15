貴族幼兒園道具血手嚇小孩　盧秀燕：不可原諒

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林祈烽出示錄音檔及照片，指只要孩子吃飯慢、不睡覺、上廁所有問題，莊姓教保員就會拿斷手斷腳、沾滿鮮血的道具恐嚇小孩，幼兒嚇得哭著要找媽媽。林祈烽說，小孩嚇到無法好好睡覺，內心障礙恐怕一輩子無法復原，家長將證據交給教育局，教育局卻查無此事。
教育局長楊振昇答詢時表示，校方指這是萬聖節道具，平時並沒拿出來使用。林祈烽不滿，走到盧秀燕的座位前播放錄音檔，要她聽聽師生對話和小孩無助的哭喊聲：並問「還要辯稱沒有嗎？請問媽媽市長，台中是虐童之都嗎？」
林祈烽批評麗喆不僅是貴族學校，更是違法慣犯，不僅讓清潔員當教保員，還變態管教幼兒，「男生打小鳥、女生打下體」。只要家長有不滿，就全額退費轉學，讓孩子成為臨時沒有學校可讀的人球。
盧秀燕表示，該案尚在調查中，若有議員所稱的情事，市府絕不寬貸，嚴重者將撤照。她強調即使是萬聖節，幼兒園也不可以出現這種道具，「孩子受不起驚嚇！過度血淋淋，這種方式嚇小孩不可原諒。」
市府並以新聞稿說明，麗喆幼兒園遭踢爆教保員陳湘穎、莊喻甯涉虐待19名幼童案，教保員重罰18萬元、9萬元並公告姓名，兩名教保員通報為不適任人員，不得在幼兒園服務。另針對園方隱匿等違失事項，教育局已重罰園方19萬元，同時將相關事證送交檢調、勒令停止招生一年。