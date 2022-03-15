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貴族幼兒園道具血手嚇小孩　盧秀燕：不可原諒

▲多位議員批評麗喆幼兒園以道具血手虐嚇小孩。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.15）
▲多位議員批評麗喆幼兒園以道具血手虐嚇小孩。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.15）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-15 13:15:592022-03-15 13:17:50

台中市近來教保員集體兒虐事件連環爆，多位議員批評市府處理牛步、讓台中淪為兒虐地獄，並爆料去年即遭檢舉、裁罰的教保員，至今仍在貴族幼兒園任教，還拿萬聖節血淋淋的肢體道具嚇小孩。市長盧秀燕強調，斷手斷腳的道具容易讓孩子留下陰影，即使是萬聖節，嚇幼兒仍不可原諒。

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台中市近來發生多起教保員集體虐兒、虐嬰事件，今成為藍綠議員質詢重點，民進黨議員林祈烽指私立麗喆國際幼兒學校去年3月已遭舉報，家長指控陳姓和莊姓教保員虐待全班19名幼童，市府卻一直沒未積極處理，兩名被裁罰的老師依舊在該校任教，以致今年1月，家長再向立委張廖萬堅陳情，指孩子吃太慢會被賞巴掌、拖進廁所狠揍，老師還恐嚇不准向家長告狀、並說有「小眼睛」會盯著孩子。

林祈烽出示錄音檔及照片，指只要孩子吃飯慢、不睡覺、上廁所有問題，莊姓教保員就會拿斷手斷腳、沾滿鮮血的道具恐嚇小孩，幼兒嚇得哭著要找媽媽。林祈烽說，小孩嚇到無法好好睡覺，內心障礙恐怕一輩子無法復原，家長將證據交給教育局，教育局卻查無此事。

▲民進黨議員林祈烽播放小孩被嚇的哭喊聲，盧秀燕面色凝重。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.15）
▲民進黨議員林祈烽播放小孩被教保員威嚇的哭喊聲，盧秀燕面色凝重。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.15）
教育局長楊振昇答詢時表示，校方指這是萬聖節道具，平時並沒拿出來使用。林祈烽不滿，走到盧秀燕的座位前播放錄音檔，要她聽聽師生對話和小孩無助的哭喊聲：並問「還要辯稱沒有嗎？請問媽媽市長，台中是虐童之都嗎？」

林祈烽批評麗喆不僅是貴族學校，更是違法慣犯，不僅讓清潔員當教保員，還變態管教幼兒，「男生打小鳥、女生打下體」。只要家長有不滿，就全額退費轉學，讓孩子成為臨時沒有學校可讀的人球。

盧秀燕表示，該案尚在調查中，若有議員所稱的情事，市府絕不寬貸，嚴重者將撤照。她強調即使是萬聖節，幼兒園也不可以出現這種道具，「孩子受不起驚嚇！過度血淋淋，這種方式嚇小孩不可原諒。」

市府並以新聞稿說明，麗喆幼兒園遭踢爆教保員陳湘穎、莊喻甯涉虐待19名幼童案，教保員重罰18萬元、9萬元並公告姓名，兩名教保員通報為不適任人員，不得在幼兒園服務。另針對園方隱匿等違失事項，教育局已重罰園方19萬元，同時將相關事證送交檢調、勒令停止招生一年。

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