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10大激怒潔癖者行為！咳嗽不遮還好　「這點」立馬被分手

▲女網友分享，第一次去男友租屋處，因為房間椅子不多，沒多想就一屁股坐在床上，沒想到下場差點被分手。（示意圖／取自pixabay.）
▲女網友分享，第一次去男友租屋處，因為房間椅子不多，沒多想就一屁股坐在床上，沒想到下場差點被分手。（示意圖／取自pixabay.）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-15 13:58:37

就算不是潔癖者，每個人多少都有自己的潔癖點，無法忍受生活中的某些髒亂。就有網友透露，第一次去男友租屋處，因為房間只有一個電腦椅，沒多想就直接坐在床上，沒想到男友臉色一變，只因沒洗澡、沒換衣服就碰到床，讓他感覺非常髒、差點被分手。DailyView網路溫度計透過「KEYPO大數據關鍵引擎」，分析哪些行為最雷、一秒惹怒潔癖者。

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第10名、直接穿鞋走進屋內 
部份台灣民眾習慣把鞋脫在屋外，再走進家裡，因此若有來訪客人把鞋穿進家裡，就會渾身不自在。

▲在外面四處行走的鞋子，鞋底沾染極多細菌，很多人介意直接把鞋穿進家裡。（示意圖／取自unsplash）
▲在外面四處行走的鞋子，鞋底沾染極多細菌，很多人介意直接把鞋穿進家裡。（示意圖／取自unsplash）
第9名、打噴嚏、咳嗽不遮 
打噴嚏或咳嗽時，往往會有口水不小心噴出來，如果遇到有人打噴嚏不遮，感覺方圓1公尺都會中獎。

第8名、東西用完不歸位
東西用完放回原位並不會花太多時間，偏偏有些人的習慣就是隨手放，不只讓環境很亂，重點是下次要用根本找不到，超級NG。

第7名、吃飯夾菜不用公筷 
平常習慣用自己筷子夾食物的人要注意，若和其他人同桌吃飯，記得使用公筷把菜夾到碗內，尤其疫情之下，許多人對於私筷共食很敏感。

第6名、沒洗手就吃東西
洗手對潔癖者來說，儼然是必然的行程，到家先洗手、到學校先洗手、到公司先洗手，用餐也不例外，因此看在潔癖者眼裡，沒洗手就直接拿東西起來吃，髒到難以忍受。

第5名、吃完東西垃圾隨手放
吃完食物後，衛生紙團、空的零食袋、喝光的飲料杯，直接擺在桌上，或許是想最後在一次收拾，但在潔癖者眼中，桌上有垃圾看了就覺得渾身不對勁。

第4名、一到我家沒有先洗手
新冠疫情爆發後，民眾對於回家先洗手的觀念越來越重視，因此如果有朋友來家裡，第一件事卻沒有先洗手，會覺得家裡好像走進一個龐大的移動式病毒。

▲到別人家作客，第一件事應該是先洗手。（示意圖／取自pixabay）
▲到別人家作客，第一件事應該是先洗手。（示意圖／取自pixabay）
第3名、在房間吃東西
潔癖者最不能接受的事情之一，就是在臥室吃東西，無法忍受睡覺的房間出現餅乾食物屑，或是房間充滿油膩的食物氣味，只要想到食物殘渣掉在被子上，螞蟻蟑螂爬滿房間，光想像就頭皮發麻。

第2名、頭髮掉滿地不清理 
到別人家過夜時，洗頭後記得將積在排水孔的頭髮清理乾淨，對潔癖者來說，地上掉滿頭髮不清理，是相當受不了的事情。

第1名、沒洗澡、沒換衣服就躺床 
對有些人來說，床就是一個神聖的地方，不只是不能吃東西，更無法接受沒洗澡、沒換衣服就躺床，把室外的髒污、細菌全帶到床上，晚上得整個人睡在細菌溫床上，因此情侶夫妻之間，沒換衣服就躺床，往往成為爭執導火線。

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