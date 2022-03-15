329檔期買房有秘訣？「2時間點」去看房　專家：買到賺到

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莊東林表示，只要在大檔期內，選建案剛開賣的時候看屋，除了能享有建商較大的優惠以外，能挑選的房型、樓層也比較多，只要產品面跟價格合理，民眾下手買房的意願高，很快就會完銷。不過如果購屋族預算有限的民眾，另一個思考點是在大檔期的尾聲，或是建案快完銷的後期去看房子，雖然剩下的可能是房型比較不好的特殊戶，或是樓層較低的房子，不過此時建商會有想要快點賣完的打算，議價空間相對會比較高，就很適合想搶便宜的族群下手。
《住展雜誌》研發長何世昌表示，由於通膨壓力愈發沉重，原物料價格持續飆高，大多數建案因成本墊高而漲價，今年329檔期恐怕是個「消費者追著價格跑」的購屋季！有意購屋的民眾除了要注意價格問題以外，也不能排除有些小建商趁機魚目混珠，藉著大檔期企圖哄抬價格。
何世昌強調，目前房貸利率仍處在歷史低點，只要央行沒有快速、連續性的升息，對於現階段房貸還款壓力不會增加太多。民眾如果衡量自己的預算足夠，又是自住需求，只要選擇比較老字號、穩健的建商品牌推案，基本上都不會後悔。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也建議，由於現在的主力產品以兩房和三房為主，因此過大或過小的產品，都可能影響未來的待售期和轉手性，除非地段交通方便，在都會區捷運周邊或許還可以買套房或1+1房小宅，否則盡量還是以正兩房、正三房等有完整格局的房型為優先，對房產未來性也更有保障。另外，目前原物料大漲的情況下，若購買預售屋，務必要注意交屋時程，同時也要注意建商的施工品質，建議可以找驗屋公司來協助確認比較妥當。