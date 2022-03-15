COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

329檔期買房有秘訣？「2時間點」去看房　專家：買到賺到

▲房地產三大檔期建商推案多，專業代銷業者透露，民眾可選在剛開案或建案賣到尾聲時去看房，這兩個時間點通常可以搶到便宜。（圖／《NOWnews》資料照片）
▲房地產三大檔期建商推案多，專業代銷業者透露，民眾可選在剛開案或建案賣到尾聲時去看房，這兩個時間點通常可以搶到便宜。（圖／《NOWnews》資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-15 13:53:13

房地產329檔期腳步越來越近，各家建商陸續推出大型建案，根據《住展雜誌》統計，今年北台灣房市329檔期推案預估量高達3420.67億元，年增超過4成創下歷史新高紀錄；591新建案也統計六都及新竹縣市推案突破7千億元大關，不僅較去年同期增幅5%，更寫下近5年新高紀錄。看著房市這麼熱，想購屋的民眾心癢癢，究竟該不該在此時下手？又怎麼買才能搶到便宜？信義代銷專案經理莊東林透露一個小秘訣，有意購屋的民眾，可以選在大檔期推案之前或尾聲下手，此時最容易撿到便宜，買到賺到。

我是廣告 請繼續往下閱讀
莊東林指出，銷售房屋跟一般賣產品不太ㄧ樣，非常重視「人氣」，通常來說只要看屋的人夠多，成交自然水到渠成。所以通常建商會在剛開始推案的時候祭出不小的折扣或促銷優惠，希望能帶動話題拉抬看屋的人潮。「業內都知道，只要觀察在提前醞釀宣傳期，有客人預約看屋是否踴躍，就知道這個建案好不好賣了！」

莊東林表示，只要在大檔期內，選建案剛開賣的時候看屋，除了能享有建商較大的優惠以外，能挑選的房型、樓層也比較多，只要產品面跟價格合理，民眾下手買房的意願高，很快就會完銷。不過如果購屋族預算有限的民眾，另一個思考點是在大檔期的尾聲，或是建案快完銷的後期去看房子，雖然剩下的可能是房型比較不好的特殊戶，或是樓層較低的房子，不過此時建商會有想要快點賣完的打算，議價空間相對會比較高，就很適合想搶便宜的族群下手。

《住展雜誌》研發長何世昌表示，由於通膨壓力愈發沉重，原物料價格持續飆高，大多數建案因成本墊高而漲價，今年329檔期恐怕是個「消費者追著價格跑」的購屋季！有意購屋的民眾除了要注意價格問題以外，也不能排除有些小建商趁機魚目混珠，藉著大檔期企圖哄抬價格。

何世昌強調，目前房貸利率仍處在歷史低點，只要央行沒有快速、連續性的升息，對於現階段房貸還款壓力不會增加太多。民眾如果衡量自己的預算足夠，又是自住需求，只要選擇比較老字號、穩健的建商品牌推案，基本上都不會後悔。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐也建議，由於現在的主力產品以兩房和三房為主，因此過大或過小的產品，都可能影響未來的待售期和轉手性，除非地段交通方便，在都會區捷運周邊或許還可以買套房或1+1房小宅，否則盡量還是以正兩房、正三房等有完整格局的房型為優先，對房產未來性也更有保障。另外，目前原物料大漲的情況下，若購買預售屋，務必要注意交屋時程，同時也要注意建商的施工品質，建議可以找驗屋公司來協助確認比較妥當。

房地產年度3大檔期的由來？內行透露：建商狂推案有原因

去7-11、全家帶「這個」　今起一週每天請喝1杯免費飲料

租金指數再創新高！南部人最辛苦　專家：實際漲幅恐更大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意義務役役期延長至1年或10個月？

支持
不支持
84.89%15.11%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀