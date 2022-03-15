吼蘇揆、未檢討柯 林鶴明評蔣萬安：藍最弱北市長候選人
台北市長選戰年底登場，國民黨有極高機率由立委蔣萬安披掛上陣。民進黨副秘書長林鶴明今（15）日分析，不知道蔣萬安為何似乎不敢面對柯文哲8年執政的問題，蔣的魄力不是靠對行政院長蘇貞昌大小聲展現，這根本是搞錯方向，若再這樣下去，「溫室的王子」蔣萬安恐怕將是國民黨歷來最弱的台北市長候選人。
林鶴明列舉過往國民黨的台北市長候選人表示，包含馬英九、郝龍斌、連勝文，分別是馬鶴凌之子、郝柏村之子、連戰之子，即有可能在今年底參選的蔣萬安，則是蔣孝嚴之子，國民黨在台北市的市長候選人，都必須要有一定的根正苗紅，這就是台北市選區的特殊性，不過，當然不是說根正苗紅就一定會勝選，連勝文就被柯文哲擊敗了，時代會改變，選民也會改變。
林鶴明說，蔣萬安說要選台北市長至今，有印象他到現在有提出任何台北市的願景？自己必須說，作為一個在台北生活20年的市民，蔣萬安對台北市的情感遠不如馬英九，對於深藍的情懷更不如郝龍斌，對於經濟的想像也不如連勝文，「你跟我說蔣萬安是國民黨的王子復仇記？我看比較像是溫室的王子」。
林鶴明提到2014年的台北市長選舉，連勝文輸給了柯文哲。但是在2014年4月，選戰約莫現在的時刻，TVBS台北市長民調，連勝文是以47%比38%領先柯文哲9%。不知道蔣萬安為何似乎不敢面對柯文哲8年執政的問題，當年連勝文都可以勇敢批判柯文哲，如今蔣萬安卻比連勝文還迴避檢討柯文哲，難道台北市民在這場選舉不能好好檢討這8年的台北生活嗎？
林鶴明說，蔣萬安的魄力不是靠對蘇貞昌大小聲展現，這根本是搞錯方向。國民黨如果把這兩天蔣萬安的聲量當作是他魄力的展現，國民黨只會走入死胡同。若再這樣下去，蔣萬安恐怕將是國民黨歷來最弱的台北市長候選人。