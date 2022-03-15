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王浩宇遭中一中學生打臉　吳訓孝：別讓流量政客玷汙高雄

▲爭取國民黨新北市議員提名的吳訓孝指出，再次證明王浩宇可以為了個人的聲量，沒有做事實查證，是最令人不齒。（圖／吳訓孝提供）
▲爭取國民黨新北市議員提名的吳訓孝指出，再次證明王浩宇可以為了個人的聲量，沒有做事實查證，是最令人不齒。（圖／吳訓孝提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-15 13:54:082022-03-15 13:55:24

台中一中學生與音樂老師因上課報告的內容發生衝突，前桃園市議員王浩宇爆料「是因為學生用白雲梗圖嘲笑長相」，遭到學生澄清該作業報告中根本就沒有白雲梗圖，所擁有的梗圖是力宏梗圖和古人版美國隊長梗圖；為此，王浩宇今（15）日在臉書向當事的學生道歉。

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爭取國民黨新北市第4選區（三重、蘆洲區）議員提名的吳訓孝指出，再次證明王浩宇可以為了個人的聲量，沒有做事實查證，最令人不齒；不過，王浩宇也不是第一次了，之前還指控時力黨工涉毒，當時還嗆「若沒有這件事，我願意辭去議員退出政壇！」結果整起事件法院處以不起訴，二審更判王浩宇須賠40萬元。

吳訓孝說，他還在市政府服務時，當時與所有的市府夥伴齊心抗疫，明明全台唯一的敵人就是病毒，但王浩宇為了轉移諾富特破口燒全臺的事實，硬是將衛生局發送的防護衣講成雨衣；事後也只是修改文章並未道歉，造成努力補上疫情破口的新北衛生局同仁士氣低落，這種為了個人不惜打擊防疫士氣的政客，真不該再去玷汙高雄這座美麗的海洋城市。

吳訓孝強調，如今不實指控學生用不存在的白雲梗圖攻擊老師，被學生打臉也，只會刪除後神隱；從政必須要有最基本的道德底線，身為民代參選人還一直造謠，說好的要退出政壇也沒退出，高雄人拜託你們眼睛睜大一點，就算要投民進黨，也有很多更好的選擇，但是那個選擇絕對不會是王浩宇。
 

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