北捷失速手扶梯惹議！遭爆花千萬保養費 竟2道煞車失靈
11日晚間，台北捷運板南線新埔站發生手扶梯失速意外，當時在手扶梯上的乘客隨著手扶梯急速下滑，全部慘摔成一團；北市議員許淑華今（15）日爆料，這台手扶梯才剛保養不到一周，除了原本煞車失靈，就連原本設定來預防系統異常的第二道煞車防線也故障，是「連兩道煞車有問題」，痛批保養品質堪憂。
許淑華說，這起手扶梯失速意外，捷運公司只是一再表示，3月7日完成月保養，功能顯示皆正常，事情發生第三天，台北捷運還是無法說明為何才剛剛保養不到一個禮拜，煞車系統會異常？「甚至連原本設定來預防系統異常的第二道煞車防線都失靈，連兩道煞車的失靈」，在常理上是根本的離譜！
許淑華表示，捷運公司支付本次事故維護廠商的經費，每月就花了317萬元，全線不包含貓空纜車共1181台手扶梯的維護，就要花費上千萬元（10,317,216），為何砸了經費，乘客的安全還會出這麼大的狀況？沒有設立任何第三方檢驗機制，這些納稅錢無法有效保障乘客安全。
許淑華質疑，這樣的保養品質，令人堪憂，乘客的安全更是跌到谷底，捷運公司應盡快公開透明向民眾交代，這次電扶梯意外到底為何發生？未來該如何預防?同時要求北捷，要在一個月內重新檢測全線1181所有手扶梯，並且用最快速度啟動複檢機制，定期保養應委託第三方做複檢或抽查，確保保養品質。
針對北捷意外，許淑華也抨擊北捷董事長李文宗，更要求他下台；許淑華通踢，李文宗不務正業賣酒賣咖啡，還被質疑花公帑擅改北投會館作官邸，甚至違反人事晉用規則，營運方面也是連年虧損，自己坐領乾薪，年終一毛不少，領錢不用看績效，如今還發生公安意外，不再適任董事長，請立刻下台。（編輯：孫唯容）