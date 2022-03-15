台股終場跌336點、萬七失守 5千金股罕見同時跌停
烏俄第4輪談判技術性暫停、市場等待美國聯準會將開會可能宣布升息，再加上中國大陸深圳等城市封城，美股昨（14）日跌多，台北股市同樣開低走低，終場跌336點，收在16926點，萬七大關失守，跌幅1.95%，成交金額新台幣3705億元。權值股台積電終場跌14元，收在558元，另外股王矽力-KY慘跌停，同時世芯-KY、AES-KY、譜瑞-KY、力旺等千金股都同樣趴地跌停。
受到國際地緣局勢與中國大陸疫情擴大，深圳與東莞等城市封城等影響，今（15）日亞股弱勢，尤其陸股與港股跌3到4%，台北股市同樣開低走低，終場跌336點，收在16926點，萬七大關失守，跌幅1.95%，成交金額新台幣3705億元，重災區為電子族群。
權值股台積電明天除息，今日股價弱勢、賣壓沉重，終場跌14元，收在558元，跌幅2.44%。聯電跌4%，來到50.4元。世界先進跌幅5%以上、力積電也跌2%左右。鴻海與緯創跌1%多，國巨、聯發科、南亞科跌3到4%。
另外，股王矽力-KY慘跌停，收在2770元，同時世芯-KY、AES-KY、譜瑞-KY、力旺等千金股都同樣趴地跌停，為台股史上罕見，分別收在972元、1145元、1605元與1615元。至於深圳、東莞封城，受影響的台商包括奇鋐、聚積、強茂、大眾控、智邦等，跌幅4%到幾近跌停都有。