中興山莊不當黨產取得案 國民黨聲請停止追徵32億獲准
革命實踐研究院（國家發展研究院）之中興山莊用地，日前被認定是不當黨產，行政院黨產會向國民黨追徵32.3億多元。國民黨不服提起行政訴訟並聲請停止追徵，台北高等行政法日前裁准，在判決確定前先停止追徵。可抗告。
中興山莊用地範圍中的31筆地號土地，經民眾陳情而立案調查，黨產會認為，土地是國民黨不當取得財產，相關土地已移轉台北市政府、元利建設公司而無法返還國家，於2月8日決議向國民黨追徵32億375萬8986元。
國民黨認為，目前尚有勞工每月薪資、9.7億元退休金及9.8億元資遣費須給付，一旦追徵32.3億多元，黨內不動產與動產恐再現於隨時被大量查封、拍賣窘境，使調度資金困難，嚴重影響政黨正常運作及參政權；遭推定為不當取得財產的土地已有禁止處分效力，日後若黨產會勝訴，足以確保可對國民黨追徵，就算停止執行，對公益也無影響。
北高行認為，原處分追徵價額高達32億多元，有發生難於回復損害之虞，有急迫情形，且原處分並無立即執行的公益，法院若未於現階段介入處理，國民黨隨時有可能遭執行的財產將因變價處分給第三人而無從或難於回復，若判決撤銷確定，國家也將負擔過重的金錢支出，並衍生爭訟致社會資源的耗費，裁准判決確定前先停止追徵。