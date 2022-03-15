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第27期疫苗預約！明起開跑　474.2萬人可接種第三劑

▲指揮中心發言人莊人祥說明第;27期疫苗預約接種規劃。（圖／翻攝疾管署直播）
▲指揮中心發言人莊人祥說明第;27期疫苗預約接種規劃。（圖／翻攝疾管署直播）

編輯中心／綜合報導

2022-03-15 14:14:07

中央流行疫情指揮中心今(15)日表示，因應國內本土疫情，COVID-19公費疫苗平臺於每週三至週五，開放滿18歲以上民眾預約接種追加劑，本次開放預約時間為3月16日至3月18日；指揮中心發言人莊人祥表示，疫苗量能約有98萬5778劑。

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指揮中心指出，為提供民眾多元疫苗預約管道選擇，以加速提升民眾免疫保護力，COVID-19公費疫苗預約平台持續於每週三上午10時至每週五中午12時提供民眾預約，並於下週(週一至週日)開始接種；第27期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，已達疫苗接種間隔尚未接種者，請儘速預約接種。另請已於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所完成預約的民眾，仍依原已預約時段前往接種，無需再於預約平臺重複預約。

▲疫苗平台27期預約追加劑。（圖／指揮中心）
▲疫苗平台27期預約追加劑。（圖／指揮中心）
預約平臺相關對象及期程說明如下：
一、 施打時程：自2022年3月21日至3月27日。
二、 符合資格對象：2022年1月2日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/27(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。
三、 預約分流時程：
(一) 55歲以上：3月16日上午10時至3月18日中午12時。
(二) 38歲-54歲：3月16日中午12時至3月18日中午12時。
(三) 18歲-37歲：3月16日下午2時至3月18日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於3月15日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。 

指揮中心指出，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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