補貼截止蛋價再漲　每日缺口仍達60萬顆

因應蛋荒，農委會日前祭出獎勵蛋農雞蛋生產每台斤3元等措施，不過獎勵金措施截至今（15）日為止不再延長，17日起蛋價將再調漲每台斤2元。今農委會畜牧處副處長江文全接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，蛋價將回歸市場機制，目前每日缺口仍達50萬至60萬顆，隨著進口雞蛋與國內產能增加應能逐步補上。
農曆春節前，台灣嚴重缺蛋，市面上一蛋難求，農委會於2月7日宣布，獎勵蛋農雞蛋生產每台斤3元，另外因應飼料成本上漲，補助蛋雞場每雞25元的代養費等，並緊急從國外進口雞蛋穩定需求。
江文全今表示，農委會昨（14）日邀集產銷雙方開會討論，認為生產獎勵執行成效漸漸浮現，供應量增加，因此就執行到此告一段落，往後回歸市場機制。
江文全進一步指出，國內每日雞蛋最低需求為11萬箱，根據產銷各方研判，我國現階段每日產能約10萬7000箱，仍有約50萬至60萬顆雞蛋缺口，不過近日天氣穩定，產蛋量持續增加，且也已從國外進口雞蛋供應加工用蛋，應能逐步填補缺口。
至於17日起每台斤蛋價將再調漲2元，農委會是否可能再出手凍漲，江文全則強調，會回歸市場機制，預計後續產量會增加，因此對於價格漲幅不做預期，並會持續兼顧消費者權益與蛋農生產成本，做出適當關心。