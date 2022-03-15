虐童加隱匿 中市府重罰負責人及姓名

台中市麗喆幼兒園虐童案，經台中市政府積極調查，陳姓和莊姓教保員涉嫌身心虐待多名幼童，違反兒少權法，社會局重罰

18

萬元和

9

萬元並公告姓名，同時主動告發，將相關事證送交檢調。針對園方因隱匿等違失事項，教育局則重罰園方

19

萬元並勒令停止招生一年，同時將

陳湘穎

和

莊喻甯

幼保員通報為不適任教保服務人員，不得再於幼兒園服務。

社會局表示，陳

湘穎

以管教為由，責打處罰和言語威嚇幼童，不但傷害幼童身體脆弱部位，更造成幼童身心壓力。陳女身為合格教保員應具教保專業，卻以不恰當的管教方式，造成幼兒身心受創。社會局依違反兒少權法第

49

條第

1

項第

2

款規定，加重處

18

萬元罰鍰並公告姓名。

社會局指出，另一位

莊喻甯

，同樣責打、以負向言語威嚇幼童，造成幼童心生恐懼，產生創傷反應。社會局依違反兒少權法第

49

條第

1

項第

2

款規定，加重處

9

萬元罰鍰並公告姓名。

社會局表示，去年

3

月社會局曾接獲通報，陳教保員為督促進食，用手推幼童臉頰，當時評估沒有過當管教行為；另外，社工訪視其他多名家長和幼童，都表示沒有遭到不當對待，但社工仍提醒教保員和班主任，在教育現場應注意肢體動作。

教育局指出，根據中央法規，園方如發現不當對待幼童案件，必須通報家防中心及教育局，此案

1

月

24

日發生，園方

1

月

25

日進行校安通報，但教育局檢視校安通報內容，園內

1

月

22

日即接獲另位家長投訴幼童遭陳員不當對待，園方遲至

1

月

25

日才通報，涉延遲通報。教育局調查後發現，受害幼童由

1

位陸續增至十多位，疑涉隱匿。

教育局積極調查，

1

月

27

日上午到園全面性檢視，查獲園方的違失包括師生比違規、疑租借教保服務人員資格證書、未具教保服務人員資格者入班服務，並且隱匿幼童受虐但卻未依法通報等情形。

為審慎查處，教育局於

2

月

7

日籌組調查小組（

2

位學者專家、

1

位律師），並於同日下午

2

時與家長進行座談，確認園方於去年

3

月間即曾獲悉陳員有不當對待幼童情事卻未依規通報，涉嫌隱匿致更多幼童受害。

教育局強調，對於麗喆隱匿致更多幼童受害，故重罰負責人

15

萬元加上其他違失罰鍰計

19

萬元，勒令停止招生一年，並將陳員通報為不適任教保服務人員，不得再於幼兒園服務。

此外，教育局在調查此案時也發現，另有一位莊教保員也渉以負向的指責用語或關小房間處罰等行為，影響幼童身心，經調查屬實，日前已將其通報為不適任教保服務人員，不得再於幼兒園服務，至於園方是否渉嫌隱匿通報或其他違失情形，教育局持續調查中，如有違失絕不寬貸。