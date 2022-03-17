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巷仔內／入侵烏克蘭受挫！俄羅斯大縱深作戰為何失利

▲俄羅斯入侵烏克蘭受挫，俄軍傷亡慘重。（圖／烏克蘭國防部臉書）
▲俄羅斯入侵烏克蘭受挫，俄軍傷亡慘重。（圖／烏克蘭國防部臉書）

記者呂炯昌／特稿

2022-03-17 14:23:482022-03-17 14:26:32

俄羅斯總統蒲亭2月24日下令展開「特別軍事行動」（special military operation）後，俄羅斯軍隊開使對烏克蘭大城市發動飛彈攻擊，並派兵入侵。不過，俄軍入侵烏克蘭卻意外受挫，烏克蘭總統府軍事顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）認為俄軍進攻的資源即將耗盡，推測俄烏戰爭最遲可能在5月初結束。俄軍攻烏受挫，恐怕是俄軍的「大縱深作戰」無法在烏克蘭戰場發揮效用。

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俄軍入侵克蘭採取營級部隊為進攻主力的「大縱深作戰」，改良自二戰時期的納粹德軍的「閃擊戰」，利用裝甲部隊的機動力，搭配機動步兵與自走砲，在空軍部隊的偕同作戰下，以優勢兵力在敵軍防線上打開缺口、向敵軍縱深突擊，攻擊敵軍指揮部與後勤單位，等到敵軍防線失去指揮、缺乏補給，自然就會崩潰。為避免傷亡失去突擊能力，閃擊作戰第一批攻擊梯隊不是主力部隊，第二梯隊以後的部隊，才會是以裝甲部隊等機動部隊組成的主力部隊。

俄軍本次動員160個營級作戰單位，每個營主戰裝備包括20輛戰車、40輛步兵戰車、10幾門火砲或多管火箭發射系統，優點為可聯合多個營級戰鬥群一起出擊，缺點是單位本身規模太小，如果遭遇預期外的傷亡，且後勤若無法適時補給，將迅速失去作戰能力，所以較適合派兵介入地域性衝突。

俄羅斯本想速戰速決，認為烏克蘭在5天之內就會屈服投降，並建立親俄的魁儡政權。不料卻事與願違，俄羅斯政府一直不願透露正式傷亡數字，不過外界估計俄軍傷亡人數恐怕突破萬人。俄軍傷亡慘重，除了西方國家提供烏克蘭的標槍與刺針飛彈助威外，俄軍的電子偵查能力不如西方國家，且空軍的妥善率不佳，無法完全掌握空中優勢，雖然俄軍發射飛彈攻擊烏克蘭軍用機場，卻無法完全癱瘓機場起降設施，烏克蘭戰機與無人機仍能升空迎敵。

俄烏戰爭也暴露俄羅斯軍方精準導引武器不足的問題，戰機必須低空投擲傳統炸彈，增添了被刺針防空飛彈伏擊的機率。另外，北約雖然未出兵，但仍對俄軍實施電子干擾，尤其讓俄國研發的格洛纳斯（GLONASS）導航系統失效，讓許多俄軍在烏克蘭境內迷路，最後只好因缺油、缺糧向烏克蘭投降。

俄羅斯軍力全球第二，但俄烏戰爭顯示俄軍仍並不具備組織、指揮、遂行一場大規模戰爭的能力。在閃擊失敗後，並未能立刻改變作戰計畫，進行兵力調整，以適應戰場情況。陷入戰爭泥沼的俄羅斯若不儘速談判停戰，恐怕難以脫身。

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