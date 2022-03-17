巷仔內／入侵烏克蘭受挫！俄羅斯大縱深作戰為何失利

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俄軍本次動員160個營級作戰單位，每個營主戰裝備包括20輛戰車、40輛步兵戰車、10幾門火砲或多管火箭發射系統，優點為可聯合多個營級戰鬥群一起出擊，缺點是單位本身規模太小，如果遭遇預期外的傷亡，且後勤若無法適時補給，將迅速失去作戰能力，所以較適合派兵介入地域性衝突。
俄羅斯本想速戰速決，認為烏克蘭在5天之內就會屈服投降，並建立親俄的魁儡政權。不料卻事與願違，俄羅斯政府一直不願透露正式傷亡數字，不過外界估計俄軍傷亡人數恐怕突破萬人。俄軍傷亡慘重，除了西方國家提供烏克蘭的標槍與刺針飛彈助威外，俄軍的電子偵查能力不如西方國家，且空軍的妥善率不佳，無法完全掌握空中優勢，雖然俄軍發射飛彈攻擊烏克蘭軍用機場，卻無法完全癱瘓機場起降設施，烏克蘭戰機與無人機仍能升空迎敵。
俄烏戰爭也暴露俄羅斯軍方精準導引武器不足的問題，戰機必須低空投擲傳統炸彈，增添了被刺針防空飛彈伏擊的機率。另外，北約雖然未出兵，但仍對俄軍實施電子干擾，尤其讓俄國研發的格洛纳斯（GLONASS）導航系統失效，讓許多俄軍在烏克蘭境內迷路，最後只好因缺油、缺糧向烏克蘭投降。
俄羅斯軍力全球第二，但俄烏戰爭顯示俄軍仍並不具備組織、指揮、遂行一場大規模戰爭的能力。在閃擊失敗後，並未能立刻改變作戰計畫，進行兵力調整，以適應戰場情況。陷入戰爭泥沼的俄羅斯若不儘速談判停戰，恐怕難以脫身。