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女工程師販毒被抓！相擁男友痛哭5分鐘　男友不捨想頂罪

▲台中市一位25歲的廖姓女子，因為販毒被警察抓到，當場與男友相擁痛哭5分鐘。且廖女本是電腦工程師，染上毒癮誤入歧途，十分可惜。（圖／翻攝畫面）
▲台中市一位25歲的廖姓女子，因為販毒被警察抓到，當場與男友相擁痛哭5分鐘。且廖女本是電腦工程師，染上毒癮誤入歧途，十分可惜。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-03-15 15:37:44

台中市一位25歲的廖姓女子，因為販毒被警察抓到，並遭當場查扣安非他命和毒咖啡包等違禁品。眼見罪證確鑿事跡敗露，廖女與25歲張姓男友當場相擁痛哭5分鐘，張男還想替廖女頂罪，讓警方看了好傻眼，只能說歹路不可行！

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▲台中市一位25歲的廖姓女子，因為販毒被警察抓到，當場與男友相擁痛哭5分鐘。（圖／翻攝畫面）
▲台中市一位25歲的廖姓女子，因為販毒被警察抓到，當場與男友相擁痛哭5分鐘。（圖／翻攝畫面）
據了解，台中市刑大偵六隊經過多月跟監蒐證後，日前在台中市北屯區一間套房，當場查獲安非他命16公克，5包共16公克的毒咖啡包及毒品吸食器、分裝袋等工具，廖女張男情侶檔不僅自己吸食毒品，廖女還涉嫌販毒，惡性重大。

▲警方在兩人所住套房查獲毒品與吸食器、分裝袋等工具。（圖／翻攝畫面）
▲警方在兩人所住套房查獲毒品與吸食器、分裝袋等工具。（圖／翻攝畫面）
廖女自稱是電腦工程師，月入10多萬，但因為染上毒癮誤入歧途，無法再正常工作，搖身一變成為販毒者。而被警方逮到的時候，廖女還與張男相擁痛哭，兩人難分難捨哭泣5分鐘，張男甚至想一肩扛下罪責，聲稱自己才是販毒主嫌，與廖女無關。

▲警方在兩人所住套房查獲毒品與吸食器、分裝袋等工具。（圖／翻攝畫面）
▲警方在兩人所住套房查獲毒品與吸食器、分裝袋等工具。（圖／翻攝畫面）
不過警方早已調查清楚，掌握廖女販毒的證據，訊後將兩人依違反毒品危害防制條例送辦。警方並再次呼籲大眾，販賣毒品乃害人害己之行為，切勿以身試法。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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