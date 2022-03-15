名家論壇》柯志遠／《青春換日線》那場豪壯又惆悵的長大

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《青春換日線》最有趣也最耐人咀嚼的一個結構處理，在於校園裡這個暗潮洶湧的「微社會」和校門之外殘酷森冷的現實世界的「犬牙相錯，無縫接軌」，「晉生」的母親拋下他跟五歲的弟弟跑了，討債的黑幫竟然一伙人直接住進他家來（又或者是兄弟倆被綁架去在黑幫生活？），這個背景設定，相當別開生面，讓「黑幫簽賭」潛入校園的劇情延伸有了順勢自然的鋪墊，更讓「寬哥」這個黑幫大哥之於「晉生」兄弟這兩個弱勢角色究竟是一種「脅迫者」、「呵護者」或「誘導者」的存在？充滿了多元辨識的矛盾和衝撞，在設計上頗有著可以深邃探討的文學性。
而當主角「東佑」的校園簽賭「事業」做得風生水起，他的父親卻正是在談話節目中狂掀「黑幫進校園」內幕的名嘴，至於東佑之鋌而走險，實則是為了籌錢替父親渡過難關…，箇中彎彎繞繞，盡是對「大人社會」的批判與嘲諷。其他，像兒子出事後母親在媒體上哭著說「不會的，他是一個很乖的孩子」的畫面，對應在社會新聞版面屢見不鮮的鏡頭，更是言簡意賅，直擊人心。
地理上的「國際換日線」，在太平洋中的180度經線上，做為地球上「今天」和「昨天」的分界線。而，人的一生是在什麼時候長大的？在人心、人性的視野裡，區隔昨是今非的臨界又是在經歷過什麼「事件」之後而定義的？這個事件的之前之後，獲得了什麼？失去了什麼？是否伴隨著無法逆轉的疼痛與缺憾？電影《青春換日線》裡客觀地勾勒出成長過程裡在大趨勢大環境下的無奈與無力，卻也透過東佑、晉生、英睿三個主人翁在這涅槃一般的大生大死中，展現了不同的態度與堅持，以及直面命運時的「被動VS.主動」、「妥協VS.抉擇」。你是怎麼長大的？是真的提醒每個人都該認真地想一想。
核心男主角呂晉宇，在台灣銀幕上是新面孔，卻在越南演藝圈有出色的成績，以29歲的實際年紀，演繹高中生在陰晴不定的生活氛圍裡努力確認定義「我是誰」由徬徨到覺醒的幽微層次，表現可圈可點。初孟軒在《天橋上的魔術師》裡駕馭角色難度極高的「哥哥」一角，著實讓人眼前一亮，這次的「晉生」同樣承受著內在深沉的激盪，不論沉穩或崩潰戲份，都有著極為成熟的發揮。其他，如演「英睿」的商鼎，戲沒另外兩個男主角多，但幾場爆發的戲張力厚實，讓人留下強烈的印象。戲份最多的女主角晏柔中，以32歲演17歲，不論型或戲，舉手投足的氣息，都有深入人心的說服力，內斂的演法，卻有極高的存在感。