去年投報3.77%！新壽將布局3類資產、暫不增海外投資比重

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在新壽部分，受惠於傳統避險成本及負債成本改善，2021年合併稅後淨利為126.6億，年成長75%，合併股東權益達1811.9億元，較2020年底提高13%，淨值資產比率為5.36%，在聚焦外幣保單及價值型商品，2021年初年度保費（FYP）527.8億，年減27.1%，初年度等價保費（FYPE）188.7億元，外幣保單為獲取穩定利差及良好資產負債配合，全年銷售金額達426.3億元，占初年度保費比重80.8%，負債成本自2020年3.83%下降10 bps至3.73%，2021年投資報酬率為3.77%，避險前經常性收益率為3.41%。
截至2021年12月底，新壽海外固定收益投資金額近2.1兆元，資金主要配置於美元計價債券，投資報酬率為3.77%，高於2020年的3.67%，但避險前經常性收益率為3.41%，低於2020年的3.65%。在對俄羅斯曝險部分，李超儒表示，至2021年底對俄羅斯曝險約294億元，其中95%是公債，目前依今年2月自結已反映31餘億元，第三階段預期信用損失，與同業相當。
由於新壽2020年遭金管會處分，國外投資上限由43%降到39%，李超儒說，因海外投資限額跟資本適足率呈現關聯，目前新壽本適足率約在230%左右，水平不是特別高，因此目前暫無提高額度想法，同時考量資本適足率，暫無打算提高海外投資比重，目前國外投資上限依舊為39%。
展望2022年，新壽將朝6大方向努力，包括一、推動外幣保單銷售，以獲取穩定利差，2022年外幣保單初年度保費預計成長20%，將巷聚焦價值型商品，以堆疊基礎利益，創造合約服務邊際(CSM)，並順應客戶需求，擴大投資型保單銷售；二、2022年初年度保費預計逾600億元，負債成本降幅5~10 bps；三、注重增員、積極培育年輕人才以優化組織體質，善用數據分析模型及數位行銷工具，以掌握目標客群並提高業務員生產力；四、持續推廣數位服務，提升服務效能；落實友善金融與公平待客，確保客戶權益；五、布局國內外固定收益、趨勢向上且穩定配息之績優股及優質不動產，以強化投資收益；六、為控管避險成本，透過外幣保單強化原幣投資資產配置及一籃子貨幣彈性調整避險比率，2022年避險成本目標150 bps以內
另一子公司新光銀行受惠於淨利息收入及財富管理收入分別較2020年成長12.1%及7.2%，提存前獲利達89.2億元，年成長13.8%，合併稅後淨利達65.5億元，年成長10.3%，其中財富管理收入25.9億元，年成長7.2%，主要銷售動能來自基金，其手續費收入年成長17.6%，放款餘額亦較2020年底增加10.2%達7201.9億，消金及企金放款分別成長12.5%及6.7%。
此外，在積極吸收存款以驅動各項業務動能，新光銀行存款餘額逾1兆元，較2020年底成長14.7%；證券交割戶餘額較2020年底增加29.6%，有利降低資金成本，全年存放利差為1.65%，與2020年相若，而受市場競爭及資金寬鬆影響，全年淨利差較2020年下降2 bps至1.24%，資產品質也良好，逾放比及呆帳覆蓋率分別為0.16%及800.93%，皆優於同業平均，全年信用成本僅16 bps。
展望今年，嚴謹風險控管下，新光銀行積極推展企金及消金放款，全年放款成長目標為8%，並要提高活存比及存放比，以控管資金成本並維持淨利息收入成長動能。在財富管理方面，持續吸收新資金及拓展新客源，AUM成長目標超過7%。深化客戶經營，高資產客戶數（資產千萬以上客戶）預期雙位數成長，帶動財富管理收入成長，並持續發展數位產品，優化數位平台，以提升客戶體驗；全年數位金融活戶數及數位收益成長目標皆高於10%。此外，響應永續金融，預計發行可持續發展債券10億元，並配合海外策略發展，爭取越南平陽分行開業申請，並申設新加坡分行。