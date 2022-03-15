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歡迎「+0」再度光臨！超商再推買一送一　天熱爽吃冰6折

▲慶祝今（15）日本土再度零確診，萊爾富率先祭出指定商品第2件0元，7-11也有CITY CAFE大杯美式咖啡第3件0元。（圖／記者張勵德攝）
▲慶祝今（15）日本土再度零確診，萊爾富率先祭出指定商品第2件0元，7-11也有CITY CAFE大杯美式咖啡第3件0元。（圖／記者張勵德攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-15 16:26:492022-03-15 17:28:50

相隔5天「+0」又回來了！中央流行疫情指揮中心今（15）日公布，國內新增39例COVID-19確定病例，皆為境外移入，本土病例為0。慶祝台灣疫情再度傳出好消息，超商也祭出優惠同慶，萊爾富率先宣布，指定商品同品項第2件0元；看準天氣炎熱，7-11也很有誠意推出多款咖啡、飲品第3件0元。

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今（15）日再度迎來本土病例+0，萊爾富慶祝「+0」回歸，今（15）日起至4月5日，推出指定商品同品項第2件0元，包括伯朗精品濾掛咖啡（260元）、麥維他黑朱古力消化餅（79元）、天然屋特選胡椒亞麻仁蘇打餅（39元）、掬水軒高纖蘇打餅（27元）等，皆是第2件0元，等於買一送一半價。

▲伯朗精品濾掛咖啡、消化餅、胡椒亞麻仁蘇打餅、掬水軒高纖蘇打餅都買一送一。（圖／萊爾富提供）
▲伯朗精品濾掛咖啡、消化餅、胡椒亞麻仁蘇打餅、掬水軒高纖蘇打餅都買一送一。（圖／萊爾富提供）
隨著天氣轉熱，萊爾富也同步推出指定冰品同品項第2件10元，優惠品項包括45元的杜老爺指定口味雪糕（淇淋巧酥咖啡／奶蓋伯爵紅茶／奶蓋生烏龍），以及49元的Niseko北海道雪糕（白色戀人／牛奶煉乳），相當於打6折，吃冰消暑省不少。

慶祝本土再度零確診，7-ELEVEN行動隨時取自今（15）日下午4點起至3月16日23:59，祭出指定商品同品項第3件0元，包括CITY CAFE大杯美式咖啡、CITY TEA現萃茶英式紅茶、舒跑S健康補給飲料590ml、原萃冷萃蜜香紅茶450ml、可口可樂 435ml，線上支付可跨店使用，也能轉贈親友。

▲7-ELEVEN行動隨時取今起至3月16日祭出指定商品同品項第3件0元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-ELEVEN行動隨時取今起至3月16日祭出指定商品同品項第3件0元。（圖／7-ELEVEN提供）

 

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