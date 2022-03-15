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老台北地標又少兩個！FIFI茶酒沙龍、華僑大舞廳核准危老

▲位於台北市仁愛路四段上的FIFI茶酒沙龍，去年停業之後，傳出已通過危老改建審查。（圖／翻攝google map）
▲位於台北市仁愛路四段上的FIFI茶酒沙龍，去年停業之後，傳出已通過危老改建審查。（圖／翻攝google map）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-15 16:54:39

台北市寸土寸金，素地少的情況下，危老改建成為房地產推案重點，這幾年不少老商辦、飯店投入改建，最知名的莫過於位於民生東路上的老字號西華飯店。不過近期又有許多地標建築物通過審查，其中不少是老台北人的回憶，例如位於仁愛路四段上的知名餐酒館FIFI茶酒沙龍，以及位於濟南路上的華僑大舞廳，分別取得40%與38.5%的容積獎勵，未來可望順利改建，老台北人的回憶只會慢慢地流逝了。

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根據統計，台北市目前公告核准的危老案件已達644件。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市南北縱橫的主幹道上，還是有不少透天或者2到3層樓的建築物，之前可能作為商業經營使用，但受到疫情衝擊，短時間內收入劇減，不管是經營者或地主都會重新思考未來方向，因此看到有些知名地標，可能因為經營型態改變，或者地主打算趁這波景氣大好與改建有高額容積獎勵，就順勢結束營業將資產開發活化。

此次公布的北市危老核准個案中，位於仁愛路上四段上的FIFI茶酒沙龍，是國內知名設計師溫慶珠設計經營，過去曾是不少藝人、名人的愛店，融合東西方生活美學的裝潢，富有設計感的地標建築，精緻的菜色及茶類酒水，深受民眾喜愛。不過去年五月疫情爆發之後就暫停營業，此時卻傳出通過危老改建的消息，讓很多台北人及饕客相當惋惜。

曾敬德指出，FIFI茶酒沙龍所在的該筆土地為角地，基地正面仁愛路林蔭大道，具備綠園道視野景觀，今年的2月順利核准危老改建，土地面積約120坪，最終也取得40%的容積獎勵，可望順利轉型。

另外，位於中正區濟南路上的華僑大舞廳，去年7月疫情高峰時期，也因為八大行業禁令而宣布永久歇業。有40年歷史的華僑大舞廳，曾經是80年代台北市最紅、生意最好的舞廳，舞客絡繹不絕，據傳甚至有日本客慕名而來，但近年來舞廳生意逐漸沒落，又受到疫情影響衝擊而歇業。根據最新公佈的資訊，今年1月華僑大舞廳現址也順利通過危老核准，基地面積達116.8坪，最終取得約38.5%的容積獎勵，見證過老台北的繁華後，未來將搖身改建為新穎的大樓。

曾敬德強調，今年台北市危老改建有機會挑戰700件大關，從過去經驗來看，通常所有權人越少越單純越容易整合，包括飯店業、飯店、戲院、南門市場、舞廳、透天店面等，甚至連寺廟都有成功的案例，都成為這波危老政策下的受惠者。

▲經營40年、位於台北市濟南路上的華僑大舞廳，受到疫情影響去年七月永久歇業，如今也通過危老改建審查。圖／翻攝google map）
▲經營40年、位於台北市濟南路上的華僑大舞廳，受到疫情影響去年七月永久歇業，如今也通過危老改建審查。圖／翻攝google map）

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