《華燈3》週五播！楊祐寧被砸頭開罵　林心如鬆口拍電影

觀眾引頸企盼的Netflix熱播華劇《華燈初上》，18日即將播出第三季，製作人林心如戲稱「再不播真的要沒朋友了，每次亮相都被逼問播映日期跟兇手」，現在鬆了一口氣，不過外界關心是否會拍第四季？她也鬆口有希望，已經空下編劇杜正哲的檔期，視劇本是否還能再延伸，番外篇或電影版都有可能。





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▲《華燈初上》演員謝雨芝（左起）、章廣辰、楊祐寧、林心如、王柏傑、修杰楷跟媒體分享拍攝趣事。（圖／記者林調遜攝）

林心如與楊祐寧合作過4次，每次都是男追女未果，這次是否有好結局，讓影迷格外期待。飾演辦案追兇的警察「成哥」楊祐寧，因超MAN演技人氣爆表，擄獲觀眾的心，劇裡是警局後輩的崇拜對象，連賈靜雯女兒「梧桐妹」都變成他鐵粉，讓修杰楷很吃味。





楊祐寧成了萬人迷，林心如稱他每次拍戲都很「鬆弛」，就像來跟朋友聊天，連章廣辰、謝雨芝緊繃的情緒，都因為他更加融入氣氛。楊說拍戲沒有壓力，「只有酒量稍有壓力」，結果被林心如吐槽「你來，我都沒灌你酒耶」。不過他最印象深刻的是有一幕攻堅抓犯人的場景，配合劇情跌坐在地，結果有根木頭掉落砸到頭，他真實反應瞬間對章廣辰飆出髒話，鏡頭上痛苦表情太逼真，導演特別將這顆鏡頭留下來。





▲楊祐寧拍攝《華燈初上》人氣暴漲。（圖／記者林調遜攝）

而楊祐寧跟王柏傑、修杰楷因此戲建立深厚交情，日前修過39歲生日時，他們約了張孝全等一票兄弟們騎單車去花蓮玩，像畢業旅行一樣非常難忘，修杰楷則說平常要跟賈靜雯輪流照顧小孩，這次特別跟老婆請假，出門四天三夜，完成了一趟很有趣的旅行。不過王柏傑平常很少運動，只能騎電單車隨行，被楊祐寧狠虧年輕人體力不行，建議兄弟們下次出遊，希望王柏傑弄好車子、練好身體再來，被王柏傑忍不住反擊「你真的很賤耶！」



