捷運手扶梯「倒退嚕」影片外流 北捷：如違規將依法懲處
捷運新埔站3月11日晚間發生電扶梯突然故障下滑的意外，導致扶梯上的28名乘客摔成一團；臺北捷運今（15）日表示，異常原因為煞車迴路異常及扶梯齒輪箱的外齒盤軸向位移，馬達動力無法傳遞，造成向下滑動，這是營運以來首次發生。
北捷發言人、副總經理楊秦恒指出，將尋求專業科技顧問確認，嚴正要求廠商針對同機型的248台電扶梯全面檢查，須確保安全無虞；案發時有1名旅客腳踝挫傷，經通報救護車送醫診治，另有5名旅客有輕微的擦傷，對於該事件受影響及受傷旅客，也持續關懷慰問，並二度對鏡頭鞠躬道歉。
北捷電機處廠長李濠宇說，已將故障齒輪箱送廠拆解，初步檢查結果，廠商技師發現該扶梯的齒輪箱，外齒盤軸向位移，才會導致動力及馬達煞車力無法輸出而下滑，加上扶梯輔助煞車的迴路異常，無法立刻煞停；另要求廠商對於同型式248台電扶梯，進行煞車迴路的安全檢查，預計本週再次提出檢查報告。
北捷強調，26年來最堅持重視的就是安全，但因機械全面的拆解且查明原因需要時間，今日下午依市長柯文哲的指示，將初步調查的原因召開記者會對外說明；至於有員工將電扶梯故障下滑的影片外洩一事，正在內部調查中，如果員工有違反規定的部分，將依公司的相關規定處理。