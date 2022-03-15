COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

捷運手扶梯「倒退嚕」影片外流　北捷：如違規將依法懲處

▲北捷電機處廠長李濠宇說，初步檢查結果，發現該扶梯的齒輪箱，外齒盤軸向位移，才會導致動力及馬達煞車力無法輸出而下滑。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.15）
▲北捷電機處廠長李濠宇說，初步檢查結果，發現該扶梯的齒輪箱，外齒盤軸向位移，才會導致動力及馬達煞車力無法輸出而下滑。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.15）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-15 17:13:402022-03-15 17:14:33

捷運新埔站3月11日晚間發生電扶梯突然故障下滑的意外，導致扶梯上的28名乘客摔成一團；臺北捷運今（15）日表示，異常原因為煞車迴路異常及扶梯齒輪箱的外齒盤軸向位移，馬達動力無法傳遞，造成向下滑動，這是營運以來首次發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲北捷發言人、副總經理楊秦恒（中）指出，對於該事件受影響及受傷旅客，也持續關懷慰問。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.15）
▲北捷發言人、副總經理楊秦恒（中）指出，對於該事件受影響及受傷旅客，也持續關懷慰問。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.15）
北捷發言人、副總經理楊秦恒指出，將尋求專業科技顧問確認，嚴正要求廠商針對同機型的248台電扶梯全面檢查，須確保安全無虞；案發時有1名旅客腳踝挫傷，經通報救護車送醫診治，另有5名旅客有輕微的擦傷，對於該事件受影響及受傷旅客，也持續關懷慰問，並二度對鏡頭鞠躬道歉。

北捷電機處廠長李濠宇說，已將故障齒輪箱送廠拆解，初步檢查結果，廠商技師發現該扶梯的齒輪箱，外齒盤軸向位移，才會導致動力及馬達煞車力無法輸出而下滑，加上扶梯輔助煞車的迴路異常，無法立刻煞停；另要求廠商對於同型式248台電扶梯，進行煞車迴路的安全檢查，預計本週再次提出檢查報告。

北捷強調，26年來最堅持重視的就是安全，但因機械全面的拆解且查明原因需要時間，今日下午依市長柯文哲的指示，將初步調查的原因召開記者會對外說明；至於有員工將電扶梯故障下滑的影片外洩一事，正在內部調查中，如果員工有違反規定的部分，將依公司的相關規定處理。
 

「湧」往前進　板橋理科媽媽與中和小太陽站路口拜票

王浩宇遭中一中學生打臉　吳訓孝：別讓流量政客玷汙高雄

柯文哲宴請中企高層惹議　侯友宜：以國家人民利益為考量

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意義務役役期延長至1年或10個月？

支持
不支持
81.52%18.48%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀