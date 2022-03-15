台股大跌！金管會喊話：仍相較亞股穩定、適時採因應措施
台股大跌336點，並再度失守萬七大關，金管會今（15）日也信心喊話並強調，受到俄烏戰爭、中國大陸疫情及美國聯準會（Fed）可能升息等國際因素影響，台股近期波動確實較明顯，但台股及總體基本面仍相當健全良好，而且3月以來至昨日止，相較與亞洲主要股市，台股表現相對穩定，金管會也會持續督導證交所及櫃買中心注意國際因素對上市櫃公司財務、業務，甚至供應鏈影響，要求即時發布重訊讓投資人了解影響情況，金管會也會依國際情勢綜合判斷，適時採取相關因應措施。
烏俄第4輪談判技術性暫停、市場等待美國聯準會將開會可能宣布升息，再加上中國大陸深圳等城市封城，美股跌多，台股今日同樣開低走低，終場跌336點，收在16926點，萬七大關失守，跌幅1.95%，成交金額新台幣3705億元，其中權值股台積電終場跌14元，收在558元，另外股王矽力-KY慘跌停，同時世芯-KY、AES-KY、譜瑞-KY、力旺等千金股都同樣趴地跌停。
對於台股大跌，金管會證期局今日表示，短期難免受國際事件或地緣政治風險因素影響，近期台股波動是有比較明顯，主要受俄烏戰事、中國大陸疫情、美國聯準會利率相關決策等國際因素影響，但3月以來與其他亞洲主要股市表現相比，至3月14日止，台股跌2.2%，日股跌4.11%，上海及深圳股市更分別跌6.6%及10.06%，香港股市亦跌了14.21%，台股表現仍相對穩定。
此外，證期局強調，台股基本面仍相當健全良好，上市櫃公司營收至2月累計達6.5兆元，年成長12.66%，集中市場現金殖利率也有2.63%，加計股票股利達2.74%，總體經濟面部分，主計總處預估今年全年經濟成長率可達4.42%，目前景氣看起來仍相當穩，當然，近期俄烏戰爭等國際因素，導致金融市場有較大波動，金管會會持續督導證交所及櫃買中心加強注意衝突事件對上市櫃公司財務、業務，甚至供應鏈的影響，若影響股東權益及證券價格，會要求上市櫃公司發布重訊，讓投資人了解實際影響情況，金管會也會依國際情勢綜合判斷，適時採取相關因應措施。