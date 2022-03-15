COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

師打小鳥、血手嚇孩　麗喆幼兒園被停招才知事情大條

▲台中市議員林祈烽指控老師以道具血手腳嚇小孩，校方原解釋「那是萬聖節活動擺飾」。（圖／林祈烽提供，2022.03.15）
▲台中市議員林祈烽指控老師以道具血手腳嚇小孩，校方原解釋「那是萬聖節活動擺飾」。（圖／林祈烽提供，2022.03.15）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-15 17:22:20

台中市私立麗喆幼兒園接連爆發教保員施虐事件，遭市府裁處停招一年。議員今（15日）指控，教保員曾以道具血手嚇唬剛睡醒的小孩，校方下午出面解釋，指萬聖節活動擺飾被家長誤會，聽到錄音內容才驚覺「我們沒掌握到這事」，校長蕭百凱為行政疏失向社會大眾道歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
位於西屯區的麗喆中小學，是台中知名的貴族學校，該校附設幼兒園去年3月、今年1月先後被揭發教保員虐童案，台中市社會局日前依違反《兒少權法》，重罰教保員陳湘穎18萬元、莊喻甯9萬元並公告姓名，不得再於幼兒園服務。園方則因隱匿等事項，由教育局重罰19萬元、勒令停止招生一年。

▲議員張耀中手持「麗喆不鳥市府，還打幼兒小鳥」看板，批評市府軟弱。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.15）
▲議員張耀中手持「麗喆不鳥市府，還打幼兒小鳥」看板，批評市府軟弱。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.15）
台中市議會今（15日）為此進行專案報告，議員張耀中拿著「麗喆不鳥市府，還打幼兒小鳥」手板，批評台中發生多起虐童虐嬰事件，市長盧秀燕遲不祭出重罰、幼兒安全缺乏保護。多位議員質疑麗喆背景硬、有後台，老師出現虐童、打孩子生殖器等離譜行徑，市府竟沒撤照。

麗喆中小學校長蕭百凱下午親上火線開記者會，針對附設幼兒園造成社會紛擾，向社會大眾表示歉意。他表示學校確有行政疏失，家長向社會局、媒體陳述的內容，校方事前並不知情，得知此事不久即被停招一年，內部將訓練改進、加強與家長溝通。

▲麗喆表示，和家長釐清孩子「被關在綠色房子」的誤會後，以為就沒事了。（圖／麗喆幼兒園提供，2022.03.15）
▲麗喆表示，和家長釐清孩子「被關在綠色房子」的誤會後，以為就沒事了。（圖／麗喆幼兒園提供，2022.03.15）
針對市議員指莊喻甯曾在彰化縣被通報為不適任人員，麗喆卻繼續聘用，導致幼兒受虐。幼兒園教學組長藍珮敏表示，彰化縣政府並未正式通報，莊喻甯離開彰化後，亦曾在台中市另兩家幼兒園任職，去年夏天應聘時，校方向他校打聽，對方指教學風評沒問題才任用她。

至於「血手恐嚇幼兒」事件，藍珮敏表示，那是學校的萬聖節裝飾，剛好擺在幼兒園教室前，因為有些孩子會怕，莊老師拆開其中一個道具的棉花向孩子們解釋。但媒體播放議員林祈烽提供、莊喻甯以血手腳恐嚇孩子的錄音內容，校方人員面面相覷，坦承第一次聽到。

▲麗喆中小學校長校長蕭百凱為保育員虐童事件公開道歉。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.15）
▲麗喆中小學校長校長蕭百凱為保育員虐童事件公開道歉。（圖／記者顏幸如攝，2022.03.15）
對於教育局認為校方隱匿虐童事實，藍珮敏喊冤說，兩位教保員事件發生的時間不同，去年初陳湘穎事件，家長指孩子「被關在綠色房間」，事後證實是誤會一場。她透露社工來校兩三次，都是和當事人一對一訪查，校方詢問內容，社工先說不能公開，後來又說不成案，「我們當然覺得就close掉了」。

藍珮敏說，和去年陳湘穎事件一樣，校方原相信莊老師的解釋，且一直無法從社工處得知案件調查情形。上星期五收到教育局公文，要求立即解聘莊老師，馬上依法請她離開教育現場。至於莊喻甯本人，據校方了解，至今未收到公文。

貴族幼兒園道具血手嚇小孩　盧秀燕：不可原諒

中一中學生會要求道歉！王浩宇回應了　網友卻罵翻

華興虐嬰案裁罰曝　業者停辦1年罰30萬！3托育員各罰15萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意義務役役期延長至1年或10個月？

支持
不支持
81.52%18.48%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀