師打小鳥、血手嚇孩　麗喆幼兒園被停招才知事情大條

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台中市議會今（15日）為此進行專案報告，議員張耀中拿著「麗喆不鳥市府，還打幼兒小鳥」手板，批評台中發生多起虐童虐嬰事件，市長盧秀燕遲不祭出重罰、幼兒安全缺乏保護。多位議員質疑麗喆背景硬、有後台，老師出現虐童、打孩子生殖器等離譜行徑，市府竟沒撤照。
麗喆中小學校長蕭百凱下午親上火線開記者會，針對附設幼兒園造成社會紛擾，向社會大眾表示歉意。他表示學校確有行政疏失，家長向社會局、媒體陳述的內容，校方事前並不知情，得知此事不久即被停招一年，內部將訓練改進、加強與家長溝通。
針對市議員指莊喻甯曾在彰化縣被通報為不適任人員，麗喆卻繼續聘用，導致幼兒受虐。幼兒園教學組長藍珮敏表示，彰化縣政府並未正式通報，莊喻甯離開彰化後，亦曾在台中市另兩家幼兒園任職，去年夏天應聘時，校方向他校打聽，對方指教學風評沒問題才任用她。
至於「血手恐嚇幼兒」事件，藍珮敏表示，那是學校的萬聖節裝飾，剛好擺在幼兒園教室前，因為有些孩子會怕，莊老師拆開其中一個道具的棉花向孩子們解釋。但媒體播放議員林祈烽提供、莊喻甯以血手腳恐嚇孩子的錄音內容，校方人員面面相覷，坦承第一次聽到。
對於教育局認為校方隱匿虐童事實，藍珮敏喊冤說，兩位教保員事件發生的時間不同，去年初陳湘穎事件，家長指孩子「被關在綠色房間」，事後證實是誤會一場。她透露社工來校兩三次，都是和當事人一對一訪查，校方詢問內容，社工先說不能公開，後來又說不成案，「我們當然覺得就close掉了」。
藍珮敏說，和去年陳湘穎事件一樣，校方原相信莊老師的解釋，且一直無法從社工處得知案件調查情形。上星期五收到教育局公文，要求立即解聘莊老師，馬上依法請她離開教育現場。至於莊喻甯本人，據校方了解，至今未收到公文。