虎年美食大集合 跳跳虎琥珀楓糖生吐司、扒扒丼高雄開賣
迎接虎年，SAKImoto Bakery 插旗南台灣首間百貨門市漢神巨蛋店 ，搶先推出虎年的最佳代表，跳跳虎之限量「琥珀楓糖生吐司禮盒」，3月15 日於高雄首波預賣。 Global Mall新左營車站以下午茶點心為主題祭出優惠，同時還引進多家快閃櫃。知名的扒扒飯辣椒醬，今年從零售業跨足餐飲業，將在高雄開立首間「扒扒丼」門市。
SAKImoto Bakery 漢神巨蛋店推出第二波迪士尼小熊維尼強檔聯名新品「琥珀楓糖生吐司禮盒」，鑲著虎紋外皮的生吐司，撕開可聞到溫柔的清甜奶香，使用加拿大原產高級楓糖，斷面隱約可見金黃色紋路，口感水潤軟嫩，並燙印跳跳虎專屬的壓紋，搭配橙橘色方型跳跳虎限量禮盒，送禮自用兩相宜。除了整顆包裝的別出心裁，單片琥珀楓糖生吐司的鋁箔包裝，共有小熊維尼與它的朋友，五種角色共五款天天上架。
近期雙鐵開放飲食，加上春季出遊人潮，Global Mall新左營車站以下午茶點心為主題祭優惠，同時還引進多家快閃櫃，包括頂呱呱「輕鬆小點」包括口袋比薩、阿勇雞塊、地瓜薯條、飲料；必勝客「單點獨享比薩」；手信坊「生乳銅鑼燒」。以酥脆千層薄皮受歡迎的「弄餅家」，即日起至3月底快閃，共有紅豆、芋頭、鮮肉、香蔥等近10種口味；而主打無添加色素、香精、防腐劑的「爵拉斐精緻手工餅乾」即日起至3月31日快閃。
扒扒丼源自2018年創立的扒扒飯辣椒醬料，雙椒醬獨門香氣讓飯吃的更過癮，為了滿足扒友的期望，以及分享更多美味辣丼飯，今年從零售業跨足餐飲業，將在高雄開立首間「扒扒丼」門市，推出更多辣丼飯系列商品，滿足愛吃辣的味蕾，3月17日起試營運。