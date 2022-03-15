擴大援助安置烏克蘭難民 外交部進行第二波3.2億元捐款
俄羅斯派兵入侵烏克蘭，導致數百萬烏克蘭人民流離失所、逃往鄰國，經聯合國難民署統計，烏克蘭難民總數已達280萬人。外交部於今（15）日下午代表我國政府宣布第二波即時援助難民行動，捐助1,150萬美元（約新台幣3.2億元）。
外交部發布新聞稿表示，我國將分別捐贈波蘭650萬美元，斯洛伐克、匈牙利、捷克各150萬美元，以及立陶宛50萬美元，上述五國加總為1,150萬美元（約新台幣3億2,200萬）。有關波蘭部分，7日第一次宣布捐贈的1億新台幣（折合約350萬美元)，我國對波蘭單一國家的捐贈款累積達1,000萬美元(約為新台幣2億8,000萬)。 上述捐款將由我國相關駐館透過駐在國政府轉致其指定或建議的民間救援組織，以便迅速協助逃往歐洲各國的烏克蘭難民。
外交部長吳釗燮致詞時表示，台灣與歐盟暨會員國團結一致，嚴厲譴責俄羅斯擴大對烏克蘭戰爭的行徑，造成無辜人民傷亡；在戰爭艱難時刻，台灣人民愛心源源不斷，我國政府部門快速結合民間力量，展現高效率，積極援助烏克蘭難民，期望透過台灣民眾傳達的愛心，為在戰火中的難民帶來希望與重建家園的力量。
波蘭臺北辦事處處長高則叡處長（Cyryl Kozaczewski）與捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）致詞時感謝台灣政府與人民善舉，與烏國難民休戚與共。斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（Martin Podstavek）則對歐洲歷經數十年建構的穩定秩序ㄧ夕間被摧毀表示遺憾，感謝台灣及時伸援，永遠銘記在心。
外交部代表政府再次感謝各界熱烈響應捐款及捐贈物資，對國人發揮的愛心表達最高的敬意，規劃於近日將宣布另一波醫療用品及民生物資捐贈給斯洛伐克。