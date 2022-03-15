擴大援助安置烏克蘭難民　外交部進行第二波3.2億元捐款

俄羅斯派兵入侵烏克蘭，導致數百萬烏克蘭人民流離失所、逃往鄰國，經聯合國難民署統計，烏克蘭難民總數已達280萬人。外交部於今（15）日下午代表我國政府宣布第二波即時援助難民行動，捐助1,150萬美元（約新台幣3.2億元）。





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