打造衛武營藝術文化聚落 陳其邁：讓藝術親近市民生活
高雄市長陳其邁今(15)日在主持市政會議時在聽取衛武營三連棟現況報告時，除肯定文化局活化空間再利用，周邊社區居民可就近親近藝術，也要求相關單位結合在地美術人才及相關資源，協助藝文團體的發展與訓練，營造讓大小朋友都喜愛的藝文友善空間，將藝術融入生活。
此外，陳其邁在聽取六龜區公所進行區務報告表示，六龜具有溫泉、自然地貌等豐富生態資源，以及宗教與人文特色景點，更有多種農特產品如原生山茶，適合推廣深度旅遊，並指出「高133線原址便道工程」完工後，大幅提升交通便利性，鼓勵推動套裝遊程，促進東高雄整體旅遊發展。
同時，陳其邁針對宣傳那瑪夏「螢光遊戲」螢火蟲季要求觀光、文化、交通等單位，規劃鄰近六龜、甲仙等區域觀光遊程，搭配交通、分流服務及相關配套，歡迎大家造訪高雄山區特色美景。
隨後，陳其邁在主持防疫會議時再次強調，加強邊境管制的重要，指示持續稽查、落實防疫措施，並談及風險管理，呼籲市民朋友們盡速完成第3劑疫苗接種，市府也將續開大型疫苗接種站，提升自我保護力，確保社區安全。
※【NOWnews 今日新聞
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