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打造衛武營藝術文化聚落　陳其邁：讓藝術親近市民生活

▲陳其邁在主持市政會議暨防疫會議時再次呼籲市民朋友們盡速完成第3劑疫苗接種。（圖／高市府提供）
▲陳其邁在主持市政會議暨防疫會議時再次呼籲市民朋友們盡速完成第3劑疫苗接種。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-15 19:57:21

高雄市長陳其邁今(15)日在主持市政會議時在聽取衛武營三連棟現況報告時，除肯定文化局活化空間再利用，周邊社區居民可就近親近藝術，也要求相關單位結合在地美術人才及相關資源，協助藝文團體的發展與訓練，營造讓大小朋友都喜愛的藝文友善空間，將藝術融入生活。

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此外，陳其邁在聽取六龜區公所進行區務報告表示，六龜具有溫泉、自然地貌等豐富生態資源，以及宗教與人文特色景點，更有多種農特產品如原生山茶，適合推廣深度旅遊，並指出「高133線原址便道工程」完工後，大幅提升交通便利性，鼓勵推動套裝遊程，促進東高雄整體旅遊發展。

同時，陳其邁針對宣傳那瑪夏「螢光遊戲」螢火蟲季要求觀光、文化、交通等單位，規劃鄰近六龜、甲仙等區域觀光遊程，搭配交通、分流服務及相關配套，歡迎大家造訪高雄山區特色美景。

隨後，陳其邁在主持防疫會議時再次強調，加強邊境管制的重要，指示持續稽查、落實防疫措施，並談及風險管理，呼籲市民朋友們盡速完成第3劑疫苗接種，市府也將續開大型疫苗接種站，提升自我保護力，確保社區安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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