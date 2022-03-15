體驗一日美髮實習生　侯友宜嘆：學習一技之長不容易

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身為建教生的能仁家商美容科李沛宸指出，從小立志成為美髮設計師，雖然父母離異且家境並不富裕，但就讀建教合作班讓自己可分擔家計，為家庭盡一份心力，去年疫情期間沒有薪資收入，感謝有建教圓夢獎學金支持：穀保家商餐飲管理科雙胞胎姊妹羅宇君及羅宇伶說，父親因癌症過世，媽媽獨自撫養三個小孩，為減輕家裡負擔選擇就讀建教合作班，除有穩定收入還可完成學業。
教育局技職教育科長江彥廷補充，「新北學霸—建教合作圓夢獎學金方案」，3年已累積補助達1600萬協助近800名學生，希望減輕家庭經濟負擔，能夠安心就學、專心習藝；去年起也發揮給魚吃不如給釣竿精神，鼓勵建教生取得相關職群技術士證照，另加碼由教育局補助90萬元，獎勵300名取得乙/單一級或丙級證照之學生，每人上限3000元，鼓勵學生為職業準備邁進。
此外，去年疫情嚴峻時，也考量學生避免到外面打工增加染疫風險，也提供百萬工讀金讓100名建教生安心在校工讀；為培育優秀技職人才，市府自108年起推動4年4億元「贏得未來‧技職人才」計畫，其中新北市9所技職學校共9科與450家廠商辦理建教合作班，讓學生具備課堂知識，也及早累積實務經驗，提升職場競爭力。