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輸贏？馬斯克單挑蒲亭　持「火焰槍」笑：可帶熊來挑戰

▲SpaceX創辦人馬斯克先前在推特上向蒲亭嗆聲，要他出來一對一「輸贏」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲SpaceX創辦人馬斯克先前在推特上向蒲亭嗆聲，要他出來一對一「輸贏」。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-15 17:51:57

俄羅斯發動侵烏行動後，西方各國紛紛向烏克蘭提供援助，美國太空探索科技公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）先前也提供「星鏈」（Starlink）衛星服務力挺烏國，馬斯克近日還在推特上公開向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）嗆聲，要跟他單挑「輸贏」，隨後遭俄國官員以及車臣共和國總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）回嗆。但馬斯克絲毫不在意，繼續在推特上「過關斬將」，還說「蒲亭可以帶熊來挑戰」。

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馬斯克14日在推特上向蒲亭嗆聲，用英文與俄文發言，寫下「我在此向蒲亭發出一對一單挑的挑戰。賭注是烏克蘭。」不過由於蒲亭沒有官方推特帳號，於是馬斯克在留言特別標註克里姆林宮，並寫下，「同意這場決鬥嗎？（Вы согласны на этот бой?）」

這則貼文受到了大眾關注，更釣出俄羅斯前副總理、現任航太總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）在推特回嗆。羅戈津引用俄羅斯詩人普希金 （Александр Пушкин）的詩《牧師和他的工人巴爾達的故事》回應「你，小惡魔，還年輕，你和我競爭太弱了，那只是在浪費時間，先追上哥哥我再說」，要年輕氣盛的馬斯克不要讓費時間。

馬斯克則是回覆，「看起來你是一名難纏的談判代表，好，我允許你獲得10%的觀看報酬」，配圖竟是網路瘋傳的「蒲亭騎熊」梗圖，以及馬斯克拿著自家火焰噴射器的照片，隨後他還將回應置頂在個人首頁上，更搞笑留言要蒲亭「帶他的熊來」。

▲馬斯克與俄羅斯前副總理羅戈津（Dmitry Rogozin）在推特上互嗆。（圖／翻攝自推特）
▲馬斯克與俄羅斯前副總理羅戈津（Dmitry Rogozin）在推特上互嗆。（圖／翻攝自推特）
面對馬斯克的狂妄，卡狄羅夫則是在Telegram上發文狂酸馬斯克，「馬斯克，我建議你不要跟蒲亭爭輸贏」、「你跟蒲亭的量級差太多。」並說馬斯克是一位商人和推特部落客，而蒲亭是世界級政治家、戰略家、是令西方和美國膽顫心驚的人，這樣一戰，會顯得蒲亭缺乏體育道德。

最後卡狄羅夫還建議馬斯克先到車臣接受戰鬥訓練，「讓自己從溫和的伊隆變成殘忍的伊隆。」

不過烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）也對馬斯克推文做出回應，發文調侃「我相信馬斯克有能力將蒲亭送上木星。」


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