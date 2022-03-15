輸贏？馬斯克單挑蒲亭　持「火焰槍」笑：可帶熊來挑戰

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這則貼文受到了大眾關注，更釣出俄羅斯前副總理、現任航太總裁羅戈津（Dmitry Rogozin）在推特回嗆。羅戈津引用俄羅斯詩人普希金 （Александр Пушкин）的詩《牧師和他的工人巴爾達的故事》回應「你，小惡魔，還年輕，你和我競爭太弱了，那只是在浪費時間，先追上哥哥我再說」，要年輕氣盛的馬斯克不要讓費時間。
馬斯克則是回覆，「看起來你是一名難纏的談判代表，好，我允許你獲得10%的觀看報酬」，配圖竟是網路瘋傳的「蒲亭騎熊」梗圖，以及馬斯克拿著自家火焰噴射器的照片，隨後他還將回應置頂在個人首頁上，更搞笑留言要蒲亭「帶他的熊來」。
面對馬斯克的狂妄，卡狄羅夫則是在Telegram上發文狂酸馬斯克，「馬斯克，我建議你不要跟蒲亭爭輸贏」、「你跟蒲亭的量級差太多。」並說馬斯克是一位商人和推特部落客，而蒲亭是世界級政治家、戰略家、是令西方和美國膽顫心驚的人，這樣一戰，會顯得蒲亭缺乏體育道德。
最後卡狄羅夫還建議馬斯克先到車臣接受戰鬥訓練，「讓自己從溫和的伊隆變成殘忍的伊隆。」
不過烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）也對馬斯克推文做出回應，發文調侃「我相信馬斯克有能力將蒲亭送上木星。」