男星才剛升格人夫　「畫2條直線」意外洩喜訊

擔任Hit Fm聯播網4月份hito最大ㄎㄚ的宇宙人，睽違5年，終於推出第005號全新作品《理想狀態》，而在進行活動時，阿奎畫出兩條直線，立刻被逼問是否有喜訊。
等了五年終於推出專輯的的宇宙人，在記者會上也說：「真的等很久了，突然有點生疏緊張，但也非常開心帶著新專輯《理想狀態》見到大家。」主唱小玉提到，疫情讓他們的演出停擺，演唱會喊卡，對他們來說真的很傷，他自己的狀態也很低潮，甚至兩個月寫不出歌來，而沒有靈感創作，另外兩位團員就要等到他的作品才有辦法工作，讓他更加感到憂鬱。
記者會上主持人活力DJ阿娟請三位分別畫出各自的理想狀態，貝斯手方Q畫了比特幣的圖示以及高高低低的曲線圖，直白明瞭地說他有投資比特幣，還透露自己買進以後就下跌了，如果之後可以節節高升，不斷漲上去，就是他最理想的狀態了。去年完成終身大事的吉他手阿奎，則以幾何圖形來呈現他的理想狀態，三角形裡有兩條直線，三角形外有著大圓圈，而看到兩條直線，被媒體追問是否在暗示有baby了？阿奎急忙澄清：「兩條直線是代表我跟老婆啦！三角形是我跟兩位團員，大圓圈則就是所有的歌迷跟工作同事們，和樂融融的大宇宙。」他笑說如果好消息會跟大家說的，也說目前對於何時有愛的結晶一切順其自然。