長榮去年獲利海賺　現金減資加配息：股東可領24元

長榮海運今（15）日董事會通過去年財報，2021年度營收及獲利均為歷年新高，全年營收4894億元，年增率136.3%，稅後純益2390億元，年增8.8倍，每股純益45.57元，將配發每股18元股利。由於去年大賺，手上現金暴增，因此長榮也決議減資高達6成，算算現金減資退還股東每股6元，再加每股現金股利18元，每位股東可領24元。
長榮海運法說會今日登場，2021年度營收及獲利均為歷年新高，其中稅後純益2390億元，年增8.8倍，每股純益45.57元，將配發每股18元股利。由於去年大賺，手上現金暴增，因此長榮也決議現金減資，為公司成立以來首次減資。
今日下午5點，長榮海運總經理謝惠全發布重訊指出，公司決議現金減資60%，減資金額約為317.46億，消除股數約31.75億股，每股將退還股東現金6元，減資後實收資本額將調整至約211.64億，預計將於第三季完成減資。
算算長榮現金減資退還股東每股6元，再加上每股現金股利18元，每位股東可領24元，優於陽明的20元。而此次長榮股東可領24元，配發率約52%，若以今日收盤價158元計，殖利率高達15.1%。
展望2022年，長榮指出今年前兩個月累計營收已達1121億，較去年同期增加約93%，整體營運展望好。並表示本次減資不會影響未來各項投資計劃，近年來持續擴大船隊規模，陸續訂購1.5萬TEU船舶20艘、2.4萬TEU船舶10艘，而今日長榮董事會更通過加訂3艘2.4萬TEU船舶，以增添未來營運動能。