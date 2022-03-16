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頂呱呱「超飽三拼」百元有找　漢堡王、摩斯優惠懶人包

▲人氣炸雞頂呱呱「春暖花開」電子優惠券，雞翅、甜甜包等人氣商品通通買1送1；還有「超飽三拼」呱呱包＋地瓜薯條＋阿勇雞塊X5，竟然只要百元有找的銅版價，現省76元！漢堡王獨家5款全新華頌早餐系列，套餐只要99元；MOS摩斯漢堡APP「安心取溫馨送」新功能，提供MOS Cafe’、紅茶、漢堡、點心的量購優惠，相當於用好康團購價用餐超划算。（圖／翻攝自頂呱呱TKK粉專）
▲人氣炸雞頂呱呱「春暖花開」電子優惠券，雞翅、甜甜包等人氣商品通通買1送1；還有「超飽三拼」呱呱包＋地瓜薯條＋阿勇雞塊X5，竟然只要百元有找的銅版價，現省76元！漢堡王獨家5款全新華頌早餐系列，套餐只要99元；MOS摩斯漢堡APP「安心取溫馨送」新功能，提供MOS Cafe’、紅茶、漢堡、點心的量購優惠，相當於用好康團購價用餐超划算。（圖／翻攝自頂呱呱TKK粉專）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-03-16 07:00:00

人氣炸雞頂呱呱推出「春暖花開買1送1」電子優惠券，只要到店出示優惠券畫面，辣味雞翅、甜甜包等人氣商品通通買1送1；還有「超飽三拼」呱呱包＋地瓜薯條＋阿勇雞塊X5，竟然只要百元有找的銅版價，現省76元！可以當正餐爽吃到4月。漢堡王則推出獨家5款全新華頌早餐系列，套餐只要99元，還可再用銅板價加購辣薯球、漢堡王雞塊等餐點加菜。MOS摩斯漢堡的Order App推出了「MOS安心取溫馨送」新功能，提供包括MOS Cafe’、紅茶、漢堡、點心的量購優惠，搭配LINE轉贈功能分享優惠票券，相當於用好康團購價用餐超划算。

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▲頂呱呱「春暖花開買1送1」電子優惠券。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱「春暖花開買1送1」電子優惠券。（圖／頂呱呱提供）
頂呱呱3/14(一)～4/15(五)推出「春暖花開」電子優惠券，只要到店出示優惠券畫面，包括地瓜薯條、阿勇雞塊（5入）、甜甜包（2入）、辣味雞翅、35元飲品等人氣商品，同品項通通「春暖買1送1」。3/14(一)～4/21(四)還加碼推出下殺76折的紐奧良無敵烤腿特價99元（原價130元／支）。

「花開呱呱包起來」則分為雙拼組：呱甜李下－呱呱包X1＋甜甜包X2，特價66元（原價90元）、雞哩呱辣－呱呱包X1＋辣味雞翅X1，特價77元（原價105元）、呱地馬拉－呱呱包X1＋地瓜薯條，特價88元（原價120元）。三拼組為：甜辣呱呱組－呱呱包X1＋甜甜包X2＋辣味雞翅X1，特價99元（原價135元）、勇闖呱地馬拉－呱呱包X1＋地瓜薯條＋阿勇雞塊X5，特價99元（原價175元），五種招牌呱呱包組合都只要百元有找的銅版價，最多現省76元！

▲「花開呱呱包起來」主打人氣呱呱包，雙拼、三拼組銅板價百元有找。（圖／頂呱呱提供）
▲「花開呱呱包起來」主打人氣呱呱包，雙拼、三拼組銅板價百元有找。（圖／頂呱呱提供）
▲即日起購買漢堡王「華頌系列」，升級豪華（餐）附餐點心＋飲料只要99元。（圖／漢堡王提供）
▲即日起購買漢堡王「華頌系列」，升級豪華（餐）附餐點心＋飲料只要99元。（圖／漢堡王提供）
落實健康意識抬頭，漢堡王在台推出麵包均無人工防腐劑、無人工香料、無人工色素，獨家5款全新華頌早餐系列，包含花生香豬蛋華頌、火腿培根蛋華頌、經典脆雞華頌、華鱈魚華頌、花生蔬菜蛋華頌，搭配點心＋飲料升級豪華套餐只要99元。

購買「國王早餐」或「華頌早安餐」，還可再用銅板價29元加購中份辣薯球、30元加購漢堡王雞塊X4，加價20元套餐飲料則可升級100%阿拉比卡研磨咖啡。3/22起並推出官方社群系列活動，邀請粉絲於Instagram限動參與互動，有機會獲得一年份早餐。

▲漢堡王早餐全面升級，獨家推出五款嶄新「華頌早安餐」。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王早餐全面升級，獨家推出五款嶄新「華頌早安餐」。（圖／漢堡王提供）
MOS摩斯漢堡的Order App則推出了「MOS安心取溫馨送」新功能，提供包括MOS Cafe’、紅茶、漢堡、點心的量購優惠，只要利用手機持有的取貨票券，隨時、隨地、隨店在全台直營店鋪取貨。還可以搭配LINE轉贈功能分享優惠票券，相當於用好康團購價用餐超划算，也不怕一個人吃不完。


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