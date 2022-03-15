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Angelababy緋聞男逃漏稅罰4.7億　鄧倫微博道歉仍遭封號

▲鄧倫（左）、楊紫演出《香蜜沉沉燼如霜》竄紅 。（圖 / 中視提供）
▲鄧倫（左）、楊紫演出《香蜜沉沉燼如霜》竄紅 。（圖 / 中視提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-03-15 19:12:132022-03-15 19:48:28

中國對劣跡藝人再開鍘！以古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》走紅的29歲男星鄧倫，因皮膚白皙、長相帥氣，近年竄升為偶像劇男神，遊走於綜藝與戲劇圈都深受歡迎，今（15）日卻被爆出逃漏稅4765.82萬元人民幣（約2.1億元台幣），因此遭官方追繳稅款和罰金，共計1.06億元人民幣（約4.7億元台幣），儘管他事後發文認錯，表示願意反省，但微博與抖音帳號已經被封號，被官方火速封殺！

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▲《香蜜沉沉燼如霜》陳鈺琪和鄧倫（左）合作。（圖 / 中視提供）
▲鄧倫（左）演出《香蜜沉沉燼如霜》，古裝扮相頗受好評 。（圖 / 中視提供）

 

▲《陰陽師：晴雅集》由趙又廷（左）、鄧倫主演。（圖 / 電影晴雅集微博）
▲鄧倫主演的《陰陽師：晴雅集》未來可能被下架，合演的趙又廷（左）恐被波及。（圖 / 電影晴雅集微博）

中國官方對逃漏稅向來抓得嚴，前有先例范冰冰遭嚴懲，即使補繳稅近9億元人民幣，至今無法復出螢光幕，殺雞儆猴之下，多數明星都會補繳稅保住演藝事業，據《央視新聞》報導，稅務機關曾提醒督促過鄧倫，但他卻未全面改善，才會遭到徹查，上海市稅務局深入查出他逃漏個人所得稅4765.82萬元人民幣（約2.1億元台幣），期間雖一度主動補繳4455.03萬元人民幣（約2億元台幣），但仍有310.79萬元人民幣（約1,393萬元台幣）未誠實申報，綜合所有逃漏稅額及罰款，共需上繳1.06億元人民幣（約4.7億元台幣）。

鄧倫曾主演《一千零一夜》及《香蜜沉沉燼如霜》暴紅，是大陸戲劇圈新一代四小生，形象非常良好；他在演藝圈裡桃花相當旺，曾和女星金晨交往過，也和Angelababy合作陸劇《我的真朋友》時爆出緋聞，但今日逃漏稅新聞曝光，震驚中國網路論壇，網友大罵明星藝人有天價收入，竟還敢逃漏稅，封殺聲浪高漲！

▲鄧倫在微博發文道歉，但帳號已經被消失了。（圖 / 翻攝微博）
▲鄧倫在微博發文道歉，但帳號已經被消失了。（圖 / 翻攝微博）
鄧倫事發緊急在微博致歉，並聲明表示勇於認錯，會反省自我，「我願意承擔相關一切責任與後果，並一如既往的積極努力工作」，但此舉已無力回天，他的微博、抖音已被封號，手上包括雲米、聯合利華、清揚和歐萊雅等10多個代言品牌，已經宣布與鄧倫終止合作，連錄製中的綜藝節目《我是大偵探》官博刪除相關內容，未來影視作品恐全面下架。

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