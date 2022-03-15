新竹縣政新幹線首抵寶山 「列車長」楊文科允加速建設

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楊文科說，日本的新幹線列車是非常快速的高速列車，「縣政新幹線」就是透過這樣的比喻，巡迴下鄉把縣府推動的政策和鄉鎮市公所結合，非常快速有效率且安全穩定地讓鄉親了解縣府如何推動政策，又能如期執行完畢，讓大家真正感受到縣府和鄉鎮市公所都是一家人，全力為地方鄉親的福祉打拚。
楊文科指出，寶山鄉是未來發展非常顯要的鄉鎮，在全國家戶平均所得統計資料中，第一名是竹北市的平均所得144萬元，寶山鄉則是全國第六名，平均所得是111萬元，是非常富庶的鄉鎮，也因比鄰科學園區，所以各項建設計畫非常多，必須具體地推動，「因此寶山鄉是縣府施政的重中之重」。
寶山鄉公所則在本次主管會報上，提出包括建請縣府先行規劃竹43三峰路道路拓寬改善第三期工程、茄苳交流道新林路涵洞（A3標）涵洞竣工後可能造成竹47寶新路二段壅塞、建請興建寶山鄉衛生所大樓、建請改善竹47新珊路路面、建請改善竹47-1雙林路路面、新林路底A3標工程遭傾倒大量廢棄物、建請補助興建幼兒園、建請補助興建寶山鄉雙新村集會所、建請改善竹43三峰路路面損壞與協助分擔環北路道路改善工程地方自籌款等共10項提案。
楊文科聽取簡報後，也當場針對這10項提案，指示各主管機關立即處理。他說，像茄苳交流道新林路涵洞（A3標）涵洞竣工後，可能造成竹47寶新路二段壅塞的問題，必須未雨綢繆，路面要從原本6米至8米寬拓展到10米，甚至12米寬才夠，要求工務處立刻研究可行性。
至於寶山鄉衛生所的部分，因為建築老舊且有傾斜、龜裂的情況，他已請衛生局委託專家鑑定耐震強度，如果不堪使用就要拆除，再看原址地質是否適合新建大樓，或在未來竹東警分局寶山分駐所遷移到寶山消防分隊現址後，視乎原本的分駐所廳舍符不符合衛生所需求，來決定是否直接遷移到該處，「不管用什麼方法，都要安全、迅速且有利鄉親」。
另外建請改善道路路面方面，楊文科也指示工務處安排時間實地會勘、盡速處理。補助興建幼兒園、集會所部分，則請教育局、民政處依法向中央爭取經費及給予補助。針對鄉公所盼縣府分擔環北路改善工程地方自籌款部分，楊文科說，依規定在鄉公所負擔7成、縣府負擔3成的原則下，工務處須和鄉公所協調、盡量幫忙。
「縣政新幹線」行動主管會報列車第二站，將在本月29日駛往湖口鄉。