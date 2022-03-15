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新竹縣政新幹線首抵寶山 「列車長」楊文科允加速建設

▲新竹縣「縣政新幹線」列車首抵寶山鄉 ，「列車長」縣長楊文科允諾加速建設。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣「縣政新幹線」列車首抵寶山鄉 ，「列車長」縣長楊文科允諾加速建設。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-03-15 19:25:57

新竹縣政府「縣政新幹線」行動主管會報列車，首站在今（15）日駛抵寶山鄉，擔任「列車長」的縣長楊文科首先在新城風糖社區發展協會視察樂齡課程及醫療服務，並觀摩甘蔗榨汁製作黑糖流程、和長者們一起插花同樂。會議中由地方提出的10項建設提案，楊文科也當場指示各局處盡速研擬，「能立即做的，一刻都不能拖，馬上去做！」

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為了傾聽民意與地方需求，由楊文科主導的「縣政新幹線」列車，從本月起至今年9月，將每週二固定召開的縣府一級機關主管會報，部分會議專程巡迴至新竹縣轄下13鄉鎮市舉辦，今天首站前往寶山鄉與地方面對面開會交流。

楊文科說，日本的新幹線列車是非常快速的高速列車，「縣政新幹線」就是透過這樣的比喻，巡迴下鄉把縣府推動的政策和鄉鎮市公所結合，非常快速有效率且安全穩定地讓鄉親了解縣府如何推動政策，又能如期執行完畢，讓大家真正感受到縣府和鄉鎮市公所都是一家人，全力為地方鄉親的福祉打拚。

楊文科指出，寶山鄉是未來發展非常顯要的鄉鎮，在全國家戶平均所得統計資料中，第一名是竹北市的平均所得144萬元，寶山鄉則是全國第六名，平均所得是111萬元，是非常富庶的鄉鎮，也因比鄰科學園區，所以各項建設計畫非常多，必須具體地推動，「因此寶山鄉是縣府施政的重中之重」。

寶山鄉公所則在本次主管會報上，提出包括建請縣府先行規劃竹43三峰路道路拓寬改善第三期工程、茄苳交流道新林路涵洞（A3標）涵洞竣工後可能造成竹47寶新路二段壅塞、建請興建寶山鄉衛生所大樓、建請改善竹47新珊路路面、建請改善竹47-1雙林路路面、新林路底A3標工程遭傾倒大量廢棄物、建請補助興建幼兒園、建請補助興建寶山鄉雙新村集會所、建請改善竹43三峰路路面損壞與協助分擔環北路道路改善工程地方自籌款等共10項提案。

楊文科聽取簡報後，也當場針對這10項提案，指示各主管機關立即處理。他說，像茄苳交流道新林路涵洞（A3標）涵洞竣工後，可能造成竹47寶新路二段壅塞的問題，必須未雨綢繆，路面要從原本6米至8米寬拓展到10米，甚至12米寬才夠，要求工務處立刻研究可行性。

至於寶山鄉衛生所的部分，因為建築老舊且有傾斜、龜裂的情況，他已請衛生局委託專家鑑定耐震強度，如果不堪使用就要拆除，再看原址地質是否適合新建大樓，或在未來竹東警分局寶山分駐所遷移到寶山消防分隊現址後，視乎原本的分駐所廳舍符不符合衛生所需求，來決定是否直接遷移到該處，「不管用什麼方法，都要安全、迅速且有利鄉親」。

另外建請改善道路路面方面，楊文科也指示工務處安排時間實地會勘、盡速處理。補助興建幼兒園、集會所部分，則請教育局、民政處依法向中央爭取經費及給予補助。針對鄉公所盼縣府分擔環北路改善工程地方自籌款部分，楊文科說，依規定在鄉公所負擔7成、縣府負擔3成的原則下，工務處須和鄉公所協調、盡量幫忙。

「縣政新幹線」行動主管會報列車第二站，將在本月29日駛往湖口鄉。

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