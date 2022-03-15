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談韓豫平案！蘇揆：司法院自有斟酌　司法院回應了

▲司法院。（圖／NOWnews資料照）
▲司法院。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-03-15 20:15:18

行政院長蘇貞昌今（15）日在立法院備詢時，談及韓豫平案，蘇認為，貪汙應該有貪汙犯意及犯行，作為行政院長不好批評司法院，之所以今天很多判決引起社會譁然，司法院應該自己也有斟酌。司法院晚間表示，若認為《貪汙治罪條例》刑度過高，需另行修法，作為最高司法機關，不便就法律解釋、適用等審判核心事項表示意見。

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2015年7月1日，前花防部少將參謀長韓豫平陪同前劉姓指揮官，宴請郭姓政戰主任及其妻小到海產餐廳宴飲，一行人花費5760元。韓豫平被控，指示張姓下士以漢光演習加菜金2880元核銷餐費。

據判決書記載，依《貪汙治罪條例》第5條第1項第2款、第12條第1項規定量處韓豫平4年6月；同案張下士因於偵查中自白，並自動繳交全部犯罪所得2880元，另適用《貪汙治罪條例》第8條第2項前段、《刑法》第59條再為2次減刑，故量處1年、緩刑3年。

最高法院2月間駁回上訴，韓豫平遭判4年6月定讞，連日來不少朝野立委均關切此案，還直接向法務部長蔡清祥陳情，民進黨立委陳歐珀更點名前立委林益世拿6300萬也判4年10月，顯然不符合比例原則。國民黨立委陳以信則是接連質詢法務部、司法院，今天直接問蘇貞昌看法。

司法院表示，《貪汙治罪條例》第5條法定刑為7年以上之罪，縱使情節輕微，所得或所圖得財物或不正利益在5萬元以下，依規定也僅得減為3年6月以上。法官依《憲法》第80條規定，本有依據法律審判的義務，若認為《貪汙治罪條例》法定刑度過高，無法兼顧所有案情，而需另行修法，基於權力分立原則，自當予以尊重。

司法院指，使用加菜金核銷宴請下屬眷屬所生費用，是否成立《貪汙治罪條例》第5條第1項第2款之罪？韓豫平案已確定，可受公評，若循非常上訴、再審等法定途徑尋求救濟，司法院也表示尊重；司法院作為最高司法機關，不便就法律解釋、適用等審判核心事項表示意見，以維護審判純淨空間。

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