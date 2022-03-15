談韓豫平案！蘇揆：司法院自有斟酌　司法院回應了

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據判決書記載，依《貪汙治罪條例》第5條第1項第2款、第12條第1項規定量處韓豫平4年6月；同案張下士因於偵查中自白，並自動繳交全部犯罪所得2880元，另適用《貪汙治罪條例》第8條第2項前段、《刑法》第59條再為2次減刑，故量處1年、緩刑3年。
最高法院2月間駁回上訴，韓豫平遭判4年6月定讞，連日來不少朝野立委均關切此案，還直接向法務部長蔡清祥陳情，民進黨立委陳歐珀更點名前立委林益世拿6300萬也判4年10月，顯然不符合比例原則。國民黨立委陳以信則是接連質詢法務部、司法院，今天直接問蘇貞昌看法。
司法院表示，《貪汙治罪條例》第5條法定刑為7年以上之罪，縱使情節輕微，所得或所圖得財物或不正利益在5萬元以下，依規定也僅得減為3年6月以上。法官依《憲法》第80條規定，本有依據法律審判的義務，若認為《貪汙治罪條例》法定刑度過高，無法兼顧所有案情，而需另行修法，基於權力分立原則，自當予以尊重。
司法院指，使用加菜金核銷宴請下屬眷屬所生費用，是否成立《貪汙治罪條例》第5條第1項第2款之罪？韓豫平案已確定，可受公評，若循非常上訴、再審等法定途徑尋求救濟，司法院也表示尊重；司法院作為最高司法機關，不便就法律解釋、適用等審判核心事項表示意見，以維護審判純淨空間。