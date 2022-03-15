曼谷最新打卡景點 班嘉琦緹公園擴建完工

泰國首都曼谷最新的打卡景點誕生了！位於曼谷孔提區（Klong Toey）的班嘉琦緹公園（Benjakitti Park）近期擴建完工，於今年2月正式對外開放。這座「城市綠洲」佔地達72公頃，以豐富的生態多樣性聞名，最引人入勝的就是它的濕地與森林景觀，讓到訪的遊客不只能拍照打卡，還能在繁忙的城市中放慢腳步，享受慢活片刻，吸收濃郁芬多精。
回溯這座公園的歷史，這一大片土地原本是屬於泰國菸草專賣局所有，1992年該局將約72公頃的土地捐贈出來打造了這座曼谷的「中央公園」；到了2004年，公園內佔地約23公頃的水景花園首次亮相，由當時的王后詩麗吉（Sirikit Kitiyakara）主持開幕儀式。
根據泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的說法，為了讓泰國民眾能夠培養對森林和自然資源有更深刻的理解，當時的泰王拉瑪九世普密蓬．阿杜德（Bhumibol Adulyadej）跟詩麗吉同意擴建班嘉琦緹公園，泰國內閣於2006年批准了擴建案。
如今，全面開放後的班嘉琦緹森林公園，擁有7155棵樹，其中包括常青樹、紅樹林和泰國花卉等多種植物；還有4個池塘，能夠容納1.28億立方公尺的水；除了自然景觀，公園還有長達5.8公里的自然步行道，專為慢跑者設計的2.8公里路段，和3.4公里的自行車道；另外，公園還建有一座博物館、提供室內活動的多功能建築，還有一座可容納15000人的休閒區和戶外舞台。
帕拉育表示，這座公園能夠減少城市PM2.5的空汙問題；此處也將成為連結皇室與泰國民眾的樞紐；同時，也是教育中心、旅遊景點和大眾休閒場所。