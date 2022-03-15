COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

曼谷最新打卡景點 班嘉琦緹公園擴建完工

▲於曼谷孔提區（Klong Toey）的班嘉琦緹公園（Benjakitti Park）近期擴建完工，於今年2月正式對外開放。（圖／美聯社／達志影像）
▲於曼谷孔提區（Klong Toey）的班嘉琦緹公園（Benjakitti Park）近期擴建完工，於今年2月正式對外開放。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-03-15 20:56:012022-03-15 20:57:05

泰國首都曼谷最新的打卡景點誕生了！位於曼谷孔提區（Klong Toey）的班嘉琦緹公園（Benjakitti Park）近期擴建完工，於今年2月正式對外開放。這座「城市綠洲」佔地達72公頃，以豐富的生態多樣性聞名，最引人入勝的就是它的濕地與森林景觀，讓到訪的遊客不只能拍照打卡，還能在繁忙的城市中放慢腳步，享受慢活片刻，吸收濃郁芬多精。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回溯這座公園的歷史，這一大片土地原本是屬於泰國菸草專賣局所有，1992年該局將約72公頃的土地捐贈出來打造了這座曼谷的「中央公園」；到了2004年，公園內佔地約23公頃的水景花園首次亮相，由當時的王后詩麗吉（Sirikit Kitiyakara）主持開幕儀式。

根據泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的說法，為了讓泰國民眾能夠培養對森林和自然資源有更深刻的理解，當時的泰王拉瑪九世普密蓬．阿杜德（Bhumibol Adulyadej）跟詩麗吉同意擴建班嘉琦緹公園，泰國內閣於2006年批准了擴建案。

如今，全面開放後的班嘉琦緹森林公園，擁有7155棵樹，其中包括常青樹、紅樹林和泰國花卉等多種植物；還有4個池塘，能夠容納1.28億立方公尺的水；除了自然景觀，公園還有長達5.8公里的自然步行道，專為慢跑者設計的2.8公里路段，和3.4公里的自行車道；另外，公園還建有一座博物館、提供室內活動的多功能建築，還有一座可容納15000人的休閒區和戶外舞台。

帕拉育表示，這座公園能夠減少城市PM2.5的空汙問題；此處也將成為連結皇室與泰國民眾的樞紐；同時，也是教育中心、旅遊景點和大眾休閒場所。

神明也來做環保　泰國設計公司推塑膠佛牌

泰國宋干節要回歸了！因疫情已禁潑水2年

「宋干節」是什麼？泰國最重大節日一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意義務役役期延長至1年或10個月？

支持
不支持
81.57%18.43%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀