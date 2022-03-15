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李永豐上任11天即閃辭！《鏡電視》董座改由楊雅喆出任

▲《鏡電視》董事長李永豐宣布辭職，新任董事長將由導演楊雅喆出任。（圖／讀者提供）
▲《鏡電視》董事長李永豐宣布辭職，新任董事長將由導演楊雅喆出任。（圖／讀者提供）

記者許若茵／台北報導

2022-03-15 20:48:00

《鏡電視》4日於董事會中突撤換董總，由董事李永豐接替董事長、《民視》副總經理蔡滄波接任總經理，不過事發才11日，今（15）日晚間，李永豐感嘆「理想雖然高遠，但事與願違」，為讓《鏡電視》籌設順利，宣布辭去董事長一職。新任董事長將由導演楊雅喆出任。

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歷經2年多的時間，NCC於1月19日通過精鏡傳媒集團申請《鏡電視》新聞台案，不過本月4日，《鏡電視》董事會中突撤換原董事長陳建平、總經理李玉珮，並改由李永豐接替董事長、《民視》副總經理蔡滄波接任總經理，並於9日將申請變更負責人公文送審國家通訊傳播委員會（NCC）。

事發至今11日，NCC還未審查負責人變更，李永豐就透過臉書發布聲明請辭。李表示，同意出任《鏡電視》董事長，是希望以數十年來從事文化藝術及公益活動的經驗、專業及豐沛的熱情，成就重視文化藝術且國際多元的《鏡電視》。

不過李永豐透露，「只是理想雖然高遠，但事與願違」，非常遺憾在接任董事長後引發一連串紛擾，甚至被誤導為政治事件，不堪其擾，「這實非一位藝術專業工作者所樂見或可承受」。

李永豐也提到，為讓《鏡電視》籌設順利不受阻礙，儘早發揮媒體社會公器的積極效能，宣布辭去董事長職位，希望能有更適合人選繼續帶領《鏡電視》，「無懼謗讟（音同讀）、奮勇前進」。

▲（圖／截自李永豐臉書）
▲《鏡電視》董事長李永豐透過臉書發布聲明請辭董事長職務。（圖／截自李永豐臉書）
《鏡電視》說明，今舉行董事會，決議在近日內召開股東會以及進行增資，以達成NCC審照附款中的要求。董事會今天也進行董事長改選，董事長改由楊雅喆出任。

《鏡電視》指出，董事會今天聽取蔡滄波的工作報告，蔡滄波向董事們表示，將全力推動上架工作，確保在今年五月正式開播。

《鏡電視》也解釋，今董事會結束前，主持會議的李永向董監事們表示，他原盼望以自己的經驗和專長，帶領《鏡電視》走向優質內容為導向的經營方針，未料11天來，反對他出任董事長的勢力對他不斷施壓，甚至已影響他以一生心力經營的劇團事業，讓他不得不辭去董事長一職。董事會在了解李永豐的處境後，改選由楊雅喆出任董事長。

《鏡電視》說，董監事會今天決議，將在近日內舉行股東會，強化經營團隊，以順利達成增資和開播的目標。

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