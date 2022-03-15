具俊曄露臉唱《99乘法表》力挺！小S爽翻：歐巴太帥了
綜藝一姊小S以歌手身分發行新專輯《elephant DEE的demo Oops!》，其中一首《99乘法表》把數學乘法改編成歌曲，力邀眾好友一起來挑戰這首無厘頭又洗腦的神曲，好友陶晶瑩直呼太難唱，要小S「去找妳姊夫啦！」沒想到說人人到，具俊曄今（15）日露臉用韓文挑戰小姨子新歌，一氣呵成表現不俗！
當年酷龍不承認熱戀大S一事，臨時取消《娛樂百分百》的錄影，讓大S受盡委屈，一向是「姊控」的小S，在鏡頭前大罵韓籍經紀人，也對酷龍表現失望，如今20年時光過去，她和姊夫盡釋前嫌，近日在發片直播大唱具俊曄的新歌，模仿對方唱饒舌模樣，相當搞笑，被網友笑說膽子大了、越來越勇，竟敢開姊夫玩笑，具俊曄也按讚她IG發文，互動非常良好。
最近小S的《99乘法表》在網路熱播，好友黑人、趙正平、陳漢典都幫忙宣傳挑戰表演，掀起一股網路模仿潮，小S在IG貼出姊夫挑戰片段，雖然是以韓文表演，也算是誠意十足，她滿意地說：「歐巴～你也太帥了吧！雖然聽不懂，但我猜你唸的是是二沒錯吧？」好友吳佩慈隨即留言給四顆愛心，黃小柔也說「唉唷喂啊，有帥到」，網友狠虧「大S在妳後面她非常火」，小S回了一個笑哭表情說「她確實有唸我」，還反駁他是國民姊夫，「不是，是我一個人的姊夫」。