具俊曄露臉唱《99乘法表》力挺！小S爽翻：歐巴太帥了

綜藝一姊小S以歌手身分發行新專輯《elephant DEE的demo Oops!》，其中一首《99乘法表》把數學乘法改編成歌曲，力邀眾好友一起來挑戰這首無厘頭又洗腦的神曲，好友陶晶瑩直呼太難唱，要小S「去找妳姊夫啦！」沒想到說人人到，具俊曄今（15）日露臉用韓文挑戰小姨子新歌，一氣呵成表現不俗！

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▲具俊曄隔離期間難得露臉。（圖／翻攝小S臉書）

當年酷龍不承認熱戀大S一事，臨時取消《娛樂百分百》的錄影，讓大S受盡委屈，一向是「姊控」的小S，在鏡頭前大罵韓籍經紀人，也對酷龍表現失望，如今20年時光過去，她和姊夫盡釋前嫌，近日在發片直播大唱具俊曄的新歌，模仿對方唱饒舌模樣，相當搞笑，被網友笑說膽子大了、越來越勇，竟敢開姊夫玩笑，具俊曄也按讚她IG發文，互動非常良好。

▲小S之前在直播時模仿具俊曄唱Rap，讓粉絲笑翻。（圖／翻攝小S臉書）