男星捲性侵案判賠2億台幣　前妻竟也要連帶賠償

今年40歲的大陸男星高雲翔，2015年在《哶月傳》演出義渠王走紅，沒想到2018年當紅時在澳洲捲入性侵案被拘捕，人氣慘跌、丟了戲劇飯碗，最後為他生下一女的老婆董璇也協議離婚。高雲翔折騰2年才從澳洲脫身返回大陸，去年底才復出，但還沒有平順日子過，因為被他牽連的影視公司提出求償告訴，一審判決出爐，他必須賠償近5000萬人民幣(約2.2億台幣)，慘的是他的前妻都要負連帶賠償責任。





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高雲翔在澳洲因性侵案被捕，後來雖獲得保釋，但不得離境，在澳洲足足打了2年官司，莫說他拍戲、廣告代言的個人收入沒了，光是他在澳洲打官司的律師費、保釋金和生活費，媒體估算他就花掉近2000萬人民幣(約9千萬台幣)。最後雖在2020年3月獲得罪名不成立，得以返回大陸，但早已人財兩失，與女星女星妻子董璇已在2019年協議離婚。





▲高雲翔因演出義渠王走紅。(翻攝微博)

去年底高雲翔嘗試從演話劇復出，在微博放上宣傳海報時，網友發現他名字變成「高晟輝」，一度傳出他要藉改名復出江湖。不過，想復出還得過了唐德影視這關，因為當年邀請他去澳洲拍新戲的正是唐德公司，鬧出這個醜聞風波，唐德影視損失慘重，在2019年控告高雲翔，打了3年官司，最近才有初步判決，唐德影視要求高雲翔賠償公司方損失的4885萬人民幣(約約2.2億台幣)以及利息損失，違約金15萬人民幣(68萬台幣)，另有律師費42萬人民幣(約188萬台幣)。





高雲翔在打這場賠償官司時，一再希望不要牽連到前妻董璇，但心願落空，因為據初審判決的公告，已與高雲翔離婚3年的董璇，旗下的「藝璇公司」也要義務承擔連帶責任，但公告沒有細節說明董璇的公司須賠償的金額。不過網友們紛紛表示同情，想當初高雲翔在澳洲爆出性侵案時，董璇四處奔波，籌款打官司，最後離婚了，沒想到現在還要連帶賠償，網友忍不住抱不平「憑啥董璇要擔責任啊，夠倒楣的」。而高雲翔因這場性侵案形象跌落谷底、演藝事業中斷，最後還得付出逾3億台幣的巨款，翻身日遙遙無期！



