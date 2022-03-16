一歲多男童被回收車輾斃　市府慰問提供協助

3月14日下午，資源回收車在高雄市桃源區某部落道路執勤時，不慎撞擊鑽進車底一名年僅一歲多的吳姓男童，經警方偕同消防隊人員到場查看，吳童面部朝下已顯無生命跡象，今（15）日傍晚高雄市政府原民會主委阿布斯即代表陳其邁市長，前往桃源區勤和部落家屬家中探視，並將提供第一線相關資源轉介協助。
事發當下並無人目睹車禍過程，資源回收車駕駛陳姓男子向警方表示，當時執行公務時，等到民眾丟垃圾告一段落，確認後照鏡都沒人，駕車起駛向前，發現似乎輾壓異物後立刻下車查看，才驚覺吳童已倒臥地上，立刻打電話報警，事發當下吳童父親由於準備晚餐，疏未注意吳童離開視線所及範圍，間接釀成此件憾事，陳男訊後則被依業務過失致死罪移送橋頭地檢署偵辦。
聽聞此憾事，高市府原民會主委阿布斯在昨日傍晚代表陳其邁市長在桃源區代表會主席王正國的陪同下，和家屬一一慰問，並表示後續會積極協助家屬申請相關事宜，並派遣在地原住民家庭服務中心社工員就近提供任何第一線相關資源轉介。
據了解，吳姓孩童的父親37歲，是桃源區山林守護隊隊員，而32歲的母親是原住民文健站的照服員，這次不幸遇難喪命的是家中五個孩子中最小的兒子；阿布斯表示，她一接獲消息就趕往山區代表市長慰問家屬，主要就是了解家屬需要什麼協助，後續針對喪葬補貼、急難救助金等申請程序，市府與公所將會全力協助。