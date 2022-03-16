全黨救一人？藍提案禁反質詢 林楚茵：快讓蔣萬安轉大人
國民黨立委蔣萬安11日質詢反遭行政院長蘇貞昌反將一軍，立院國民黨團要求立法院長游錫堃主持朝野協商，討論「反質詢」是否入法，再次引爆論戰。民進黨立委林楚茵今（16）日對此表示，難道國民黨立委弱到爆，只能靠修改立委職權行使法，要求行政官員只能乖乖聽訓，不能為政策辯護，否則就是反質詢？奉勸國民黨團還是讓蔣萬安早點轉大人，改變規則也不會讓美夢成真，「台北市民只有這樣的選擇嗎？」
對於國民黨團要求討論「反質詢」是否入法，林楚茵今日早上表示，蔣萬安國會質詢拉警報，國民黨團來救駕，修改立委內規禁反質詢，這種全黨救一人的行徑，簡直把蔣萬安當成黨寶。
林楚茵說，立院質詢是立委最基本的工作，在質詢台上立委與官員的詢答就如同「擂台」，一來一回，相互過招，悲慘的是，蔣萬安在質詢台上無法順利得分，「萬安拉警報」，國民黨團只好全員出動救一人，提案要求行政官員不得 「反質詢」。
林楚茵說，難道國民黨立委弱到爆，只能靠修改立委職權行使法，要求行政官員只能乖乖聽訓，不能為政策辯護，否則就是反質詢？還是「黨寶」蔣萬安太珍貴，一人在質詢台上辯不贏蘇貞昌，只好回頭找國民黨團助陣壯聲勢，修改立委職權「解除萬安危機」？
林楚茵接著說，又國民黨團是擔心質詢台上屢敗屢戰的蔣萬安，在台北市長選舉民調開始逐步下滑，只能靠禁止反質詢搏一波聲量，也維護僅存的尊嚴，避免下次再戰又兵敗質詢台？
林楚茵表示，逃避不能解決問題，修改規則獲得的勝利也不光彩，奉勸國民黨團還是讓蔣萬安早點轉大人，改變規則也不會讓美夢成真，「台北市民只有這樣的選擇嗎？」