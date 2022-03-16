COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

垃圾車司機酒駕　醉茫茫撞路邊車輛

▲桃園市環保局一名垃圾車司機酒後駕車，擦撞停放路邊的車輛，遭到民眾錄影檢舉。（圖／記者李春台翻攝）
▲桃園市環保局一名垃圾車司機酒後駕車，擦撞停放路邊的車輛，遭到民眾錄影檢舉。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2022-03-16 09:04:572022-03-16 09:09:21

桃園市政府環境清潔稽查大隊中壢區中隊63歲劉姓隊員，昨（15）日晚間20時25分左右，酒後駕駛資源回收車行經平鎮區洪圳路時，擦撞路邊停放之車輛，所幸僅有車損，沒有人員受傷，但劉男酒測值高達0.64MG/L，警方訊後依法偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這起酒駕事件也被民眾拍下貼上社團，目擊網友將司機下車後的狀況於貼文下方留言表示，「下車看起來不穩+臉部疑似通紅，等警方酒測結果」，另一位現場目擊民眾則回應，「已確定酒駕我在現場」。民眾報警後，警方到達現場實施酒測後，將這名司機帶回警局偵訊。


平鎮分局表示，有民眾反應15日20時25分左右，在洪圳路378號前發生一起交通事故，經查為63歲劉姓清潔隊員駕駛資源回收車，行經事故地點時，因不明原因擦撞管姓男子停放在路旁之自小客車，本起事故雖未造成人員受傷，經警方到場對回收車劉姓駕駛施以酒測，劉男酒測值為0.64MG/L，警方訊後將依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

▲現場目擊民眾表示，司機下車看起來不穩也疑似臉部通紅。（圖／翻攝「爆廢公社二館」）
▲現場目擊民眾表示，司機下車看起來不穩也疑似臉部通紅。（圖／翻攝「爆廢公社二館」）
市議員黃敬平也在自己臉書貼出民眾拍攝的照片表示，「網友在網路po出酒駕肇事，仔細一看竟是桃園環保局稽查大隊。」黃敬平表示，「明明酒駕刑度一直加重，各級政府、民間整個社會氛圍都在強調酒駕的嚴重性，這次竟然還是公門帶頭違法。」他最後強調，「幾場大火造成空污的問題，環保局上下已經耗費很多心力，結果自家人竟然開著資源回收車酒駕，根本是前方失火後方在放火，太過分了！」


平鎮警分局平鎮交通分隊分隊長曾國樑表示，劉姓清潔隊員駕駛資源回收車，行經事故地點時，因不明原因擦撞管姓男子停放在路旁之自小客車，所幸本起事故僅造成車輛損壞，未有人員傷亡，經警方到場對資源回收車劉姓駕駛施以酒測，劉男酒測值高達0.64MG/L，全案訊後將依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

▲民眾停放路邊的車輛被資源回收車擦撞。（圖／記者李春台翻攝）
▲民眾停放路邊的車輛被資源回收車擦撞。（圖／記者李春台翻攝）
桃園市環保局也發出新聞稿表示，對此事件環保局亦表示，隊員執勤期間酒測值超標，將先依據工作規則記一大過嚴懲，並調離駕駛工作。


因本案警方將已以公共危險移送追究刑責，於配合相關偵辦作業後，也不排除依據勞基法及工作規則規定，最重予以解僱。環保局也將要求各區中隊加強辦理酒測作業，加強宣導道安及執勤規定。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

藏毒心虛逃逸連撞三車　自撞分隔島遭逮

熱情跟員警打招呼　通緝男被一把抓住落網

一歲多男童被回收車輾斃　市府慰問提供協助

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意義務役役期延長至1年或10個月？

支持
不支持
83.13%16.87%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀