垃圾車司機酒駕　醉茫茫撞路邊車輛

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這起酒駕事件也被民眾拍下貼上社團，目擊網友將司機下車後的狀況於貼文下方留言表示，「下車看起來不穩+臉部疑似通紅，等警方酒測結果」，另一位現場目擊民眾則回應，「已確定酒駕我在現場」。民眾報警後，警方到達現場實施酒測後，將這名司機帶回警局偵訊。
平鎮分局表示，有民眾反應15日20時25分左右，在洪圳路378號前發生一起交通事故，經查為63歲劉姓清潔隊員駕駛資源回收車，行經事故地點時，因不明原因擦撞管姓男子停放在路旁之自小客車，本起事故雖未造成人員受傷，經警方到場對回收車劉姓駕駛施以酒測，劉男酒測值為0.64MG/L，警方訊後將依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。
市議員黃敬平也在自己臉書貼出民眾拍攝的照片表示，「網友在網路po出酒駕肇事，仔細一看竟是桃園環保局稽查大隊。」黃敬平表示，「明明酒駕刑度一直加重，各級政府、民間整個社會氛圍都在強調酒駕的嚴重性，這次竟然還是公門帶頭違法。」他最後強調，「幾場大火造成空污的問題，環保局上下已經耗費很多心力，結果自家人竟然開著資源回收車酒駕，根本是前方失火後方在放火，太過分了！」
平鎮警分局平鎮交通分隊分隊長曾國樑表示，劉姓清潔隊員駕駛資源回收車，行經事故地點時，因不明原因擦撞管姓男子停放在路旁之自小客車，所幸本起事故僅造成車輛損壞，未有人員傷亡，經警方到場對資源回收車劉姓駕駛施以酒測，劉男酒測值高達0.64MG/L，全案訊後將依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。
桃園市環保局也發出新聞稿表示，對此事件環保局亦表示，隊員執勤期間酒測值超標，將先依據工作規則記一大過嚴懲，並調離駕駛工作。
因本案警方將已以公共危險移送追究刑責，於配合相關偵辦作業後，也不排除依據勞基法及工作規則規定，最重予以解僱。環保局也將要求各區中隊加強辦理酒測作業，加強宣導道安及執勤規定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！