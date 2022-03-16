台積電開盤秒填息 台股早盤漲近160點、一度重回萬七
市場等待俄烏談判消息、聯準會升息在即，美股四大指數昨（15）日反彈，其中道瓊指數漲1.8%、費半指數漲4%以上。台北股市今（16）日開盤後，漲近160點，來到17085點，重回萬七大關，但隨後漲幅縮小。權值股台積電今日除息，開盤後秒填息，早盤漲10元，來到565元。而今日航空股漲勢強勁，泛綠能概念股與太陽能族群表現也很亮眼。
美股道瓊指數15日上漲599.1點，或1.82%，收33544.34點；那斯達克指數上漲367.4點，或2.92%，收12948.62點；標普500指數上漲89.34點，或2.14%，收4262.45點；費城半導體指數上漲132.74點，或4.36%，收3180.24點。
受到美股激勵，台北股市今日開盤後漲近160點，來到17085點，重回萬七大關，但隨後漲幅縮小，在萬七以下震盪。權值股台積電今日除息，開盤後秒填息，早盤漲10元，來到565元。聯電漲0.7%，來到50.8元。世界先進漲逾1%。其他，聯發科、大立光漲0.8%。
航運股今日紅通通，華航與長榮航早盤漲4到5%以上，裕民漲3.6%，榮運、中航、亞航漲1%以上，陽明漲約2%，不過萬海與長榮各跌2.5%左右。至於台灣能源議題持續發燒，泛綠能概念股表現亮眼，綠電飆漲停，錸寶與中興電漲3%，華城及安集漲2%以上。至於太陽能族群表現也不俗，元晶、新晶投控、國碩都漲2%。