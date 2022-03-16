路上一堆男生髮型都「兩邊推高」剃光？真實原因眾人認了

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台灣妞也表示，若大家有出門，可以在路上算一下遇到幾個，「不要當低頭族，搭公車的算算車內有幾個，走路的算算一路上有一個，留言回報一下啊」。
貼文一出，掀起熱議，「我老公也是」、「以前是，現在換髮型以後一直被說像韓國人」、「有認識的韓國男生來台灣，剃頭髮時被剃了兩邊嚇一跳，還特別問如何用中文跟設計師說不要剃」、「上個月去理髮，師傅也問兩旁是否要撸掉？謝謝，不用」「可是我真的覺得要看人剃，很多人不適合，有的人真的會看起來顯老，或是臉會顯的很大，可以拜託各位男士們不要為了逞一時的涼快方便，犧牲了適合自己的好看和時尚啊」。
其中，也有不少人吐真實原因，那就是台灣天氣太熱，短髮較為清爽好整理，「台灣氣溫經常30度以上、濕度90%以上，短髮清爽乾淨好整理；另外機車是普遍交通工具，騎車都戴安全帽上下班，太長要燙要梳的髮型真的很難以維持，另外不是每個男生都有金錢時間能夠每次花1000-3000元、一次1-3小時以上去整理頭髮，我覺得男人兩側剃短、上面有梳油頭或抓頭髮造型的，就算是用心了」、「不只男大人，男小生也都習慣嚕光光，因為台灣天氣太熱，這樣比較涼」、「我兒去剪髮設計師也會這樣建議，因為比較清爽（涼）」、「我也喜歡讓孩子剃這樣，好整理」、「我家+1，然後頭頂的頭髮抹髮蠟就很有型」。（編輯：郭佩蓉）