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俄機密文件外洩！驚曝習近平為連任　曾謀今秋接管台灣

▲一份俄羅斯聯邦安全局外洩的機密文件驚爆，習近平原本打算在今年秋天前犯台。（圖／美聯社／達志影像）
▲一份俄羅斯聯邦安全局外洩的機密文件驚爆，習近平原本打算在今年秋天前犯台。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-16 10:12:26

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，引發全球局勢動盪，不少人也憂心中國可能趁機對台灣展開相關動作，。曾爆料俄國聯邦安全局（FSB）一系列內幕的俄羅斯人權運動家奧塞奇金（Vladimir Osechkin）近來又再度公開機密資料，內容驚爆中國國家主席習近平曾預計在今年秋天「全面接管台灣」。

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俄羅斯人權團體「GULAGU NET」負責人Ｏ近日公布一份俄羅斯聯邦安全局分析師所寫的一系列內部情報分析，其中一篇內容提到「台灣」。

報告指出，中國是俄烏戰爭的受害者之一，原因是中國相當依賴大宗產品的出口價格，再加上俄羅斯原先承諾在短時間內拿下烏克蘭，且美國不會出手干預，但如今戰事不斷拉長，原物料也因為制裁大漲，為了穩定油價，原先保持寬容態度的中國，很有可能對俄羅斯下達最後通牒。

報告還提到，雖然目前戰事圍繞在俄羅斯與烏克蘭，實際上可能會演變成美國對中國的戰爭，原因是美國擁有工業與石油公司，存在內部平衡，因此這次的戰爭對美國影響有限，而俄羅斯在親烏行動中，形象一落千丈，美國可以輕易施壓，要求中國對俄羅斯制裁，若是中國不肯照做，將會受到致命打擊。

報導透露，中國內部正在上演一場權力鬥爭風暴，習近平需要「小勝利」才能延續第三個任期，因此曾經計劃今年秋天出兵攻打台灣。不過由於俄烏戰爭開打，讓美國及其盟友繃緊神經，習近平政敵也取得制衡之機，只能將此事暫時做罷。

▲俄羅斯總統蒲亭已於4日下午抵達北京，與中國國家主席習近平會晤，並於會後發表聯合聲明。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭與中國國家主席習近平關係良好。（圖／美聯社／達志影像）
至於俄烏戰況的分析，報告提到，如今俄烏局勢已經不再只是歐洲的問題，烏克蘭變成巨大的戰場，但在摩爾多瓦、波羅的海也發生小衝突。隨著制裁一步步增加，俄羅斯恐怕會將炮火對準歐洲，現已無法完全排除對歐洲發射飛彈的可能性。

報告寫到了俄羅斯勝利的條件，將會是烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽下和平條約，並去軍事化，解散烏克蘭情報部門，以及承認克里米亞半島是俄國領土、盧甘斯克和頓內茨克加入新俄羅斯邦聯。

雖然有人對報告的真實性表達質疑，但俄國情資專家葛羅西夫（Christo Grozev）表示，他將報告內容拿給2名前任和現任FSB人員看，2人皆表示「毫無疑問是由內部同仁撰寫」。

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