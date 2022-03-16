不是老罈！央視爆康師傅用「土坑酸菜」 防腐劑超量10倍
「老罈酸菜」一直備受民眾喜愛，不過肯德基、康師傅等大企業所使用的老罈酸菜，卻被爆出其實是「土坑酸菜」，選用品質不佳的菜品，丟到地面上挖的土坑進行製作，工人還光著腳踩來踩去，更添加「兩到十倍」防腐劑；對此，康師傅今（16）日凌晨發聲明致歉。
綜合中國媒體報導，中國官媒央視「315晚會」報導食品亂象，其中來自湖南華容縣插旗菜業有限公司所販售的酸菜，出口的酸菜會在乾淨的車間中醃制，不過在中國國內銷售的老壇酸菜，則是爆出在周邊的土坑中生產。
央視也爆出土坑醃制酸菜的過程，從畫面中可以看到製作品管相當不佳，有工人邊抽煙邊工作，抽完的煙頭直接扔到酸菜，還有工人會穿著雨鞋，甚至赤腳踩入醃制酸菜的土坑；業者還透露，企業為防止變質，會對收購的酸菜會超量添加防腐劑，一般超過標準的「2到10倍」。
從插旗菜業官網直白寫出，提供康師傅、統一、肯德基、麥當勞等知名企業，產品代加工和原料直供等方面的合作。在節目播出後，康師傅電商旗艦店立即下架了老壇酸菜牛肉面相關產品，今天凌晨再致歉，承認湖南插旗菜業有限公司是酸菜供應商之一，稱已立即中止其供應商資格，取消一切合作，該事件辜負了消費者信任，深表歉意，未來將引以為戒。
不過網友依然不買單，揚言抵制，「馬上把剩下的一包統一老壇酸菜扔了」、「康師傅和統一拉黑名單」、「氣到睡不著」等。（編輯：孫唯容）