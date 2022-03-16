7-11、全家帶環保杯免費喝飲料爆量！「這招」兌換超方便
環保署昨（15）日祭出「自備環保杯，綠點會員兌換指定飲品」活動，從昨天開始為期一週，「環保集點App」綠點會員只要自帶環保杯去7-11、全家便利商店，就能以綠點兌換指定飲品（限兌換須使用環保杯盛裝之指定現做飲品），點數會在活動結束後等值回贈，等於免費請大家每天喝一杯飲料。沒想到活動大受歡迎，原本準備1天準備3000杯飲品被兌換一空，環保署緊急加碼提高額度到每天6000杯。不過有網友在ptt上抱怨App很難用，不是打不開就是死當，「挑戰你的耐性」，還有超商店員根本不知道有這件事情，看來事前宣導還需要加把勁。
環保署表示，這次活動原先準備的一天3000杯飲品，沒想到反應相當熱烈，綠點回饋在第一天就全數兌換完畢。為感謝民眾對於環保活動的支持，決定續推「綠點會員自備環保杯」回饋，提高額度到一天6000杯。點數會在活動結束後4月底前等值回贈給會員。每位會員每日限兌換1杯（以點數兌換的時間計算)，如品項下架即為今日兌換完畢。詳細兌換方式，可參考相關網址：7-11、全家。
不過活動太踴躍也引起不少民眾小小抱怨，有網友說App大當機根本用不了，或是兌換後無法開啟，還有人抱怨沒有退自備環保杯的優惠3元，甚至詢問超商店員卻根本不知道有這個活動。對此環保署回收基管會處長呂聆文表示，確實因為民眾兌換太踴躍導致系統負荷不了，已經立即請廠商協助調整，並且和兩大超商業者溝通加強宣達。環保署也掛保證，這次活動中只要依照規則成功兌換的民眾，4月底前一定會回饋等值點數到帳戶中，不用擔心點數沒有回饋到的問題。
環保署也提醒民眾，這項活動兌換從每天0時開始，先搶先贏之下，全家便利商店有提供手機App兌換條碼券，如果先換了再使用就能比較方便，否則手腳就要加快了。而有些新會員可能累積點數不夠，其實還有一個快速累積點數小秘訣，如果透過推薦碼加入，雙方皆可獲得2000點，平時透過購買「環保商品」1元集1點，每100點綠點可兌換1元。
呂聆文說，綠點回饋的機制其實平常一直都存在著，可能很多朋友完成綠色消費後累積的點數卻忘記使用，大家只要平時都有做好綠色消費，不只做環保還能有更多的回饋，一舉數得。