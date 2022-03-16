謝和弦無預警宣布當爸 懶理被KT丟18張證據大打臉
謝和弦與前妻Keanna的恩怨糾纏多時，Keanna日前正式宣戰謝和弦、莉婭，表示要「兩天一爆報」不再隱忍，要撕開「毒瘤夫妻」的假面具，在今（16）日凌晨，Keanna在臉書貼出18張證據照，打臉莉婭稱不知道兩人還有婚姻關係的說法，身為當事人的謝和弦也現身留言處留言，雙方正面槓上。而在稍早，謝和弦突然在臉書宣布自己升格當爸的消息。
Keanna凌晨丟出18張證據照，打臉莉婭宣稱事前不知道謝和弦是已婚身分的說詞，她提到之所以先前一直不回應，是因為不想再與謝和弦、莉婭有關係，「但對方因為不甘心而從未停止過攻擊、謾罵、說謊、明嘲暗諷，就因為我的不表態，不為自己的委屈辯解發聲，就讓大眾漸漸的把謊言當成事實！」因此決定公開所有證據。
在Keanna丟出的證據照中，針對莉婭長期不在台灣，因此不知道謝和弦已婚，並稱與謝和弦只有工作對話，沒有對方的聯絡方式一事，Keanna貼出了莉婭曾在2019年11月時按過謝和弦的微博讚、同樣也按讚過謝和弦放閃Keanna的IG文章打臉；Keanna也貼出許多莉婭當時與謝和弦「約泡」的照片，多方比對後，發現兩人是住在雙人房並一起過夜。
「兩天一爆報」的第一篇文章一發表後，謝和弦隨即在底下留言與Keanna展開攻防戰，謝和弦嗆聲表示：「看到證據了，然後妳那裡還來的及阻止烏俄戰爭。」Keanna看到後馬上反擊：「賤東啊～不要再假扮人別發文了， 捐些物資去烏克蘭吧。」引人注意的是，謝和弦似乎為了粉飾太平，在稍早於臉書上公布升格當爸的消息，還表示希望是女兒。