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網球／Medvedev若要參加今年溫網　恐先被迫進行政治表態

▲俄羅斯名將Daniil Medvedev（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯名將Daniil Medvedev（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-03-16 11:00:57

俄羅斯球王Daniil Medvedev才剛剛確定丟掉世界第一的寶座，現在有更大的危機等著他。在全球不少組織都對俄羅斯體育活動進行抵制的情況下，他恐怕必須先表態自己的政治立場，才能被審核能否參加2022年的溫布頓網球公開賽。

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根據路透社報導，英國體育部長Nigel Huddleston在本周二表示，如果Daniil Medvedev等俄羅斯和白俄羅斯球員要參加今年的溫網，那麼他們可能得先被確認自己不是支持俄羅斯最高領導人普丁(Vladimir Putin)才行。

Huddleston已經強調不允許任何人懸掛俄羅斯國旗，並表示許多國家已經同意不會允許來自俄羅斯的運動員參加比賽。但關於俄羅斯球員能否以多重國籍或是願意以無國籍且不攜帶國旗的方式參加溫網，則需要進一步討論才能做出決議。

不過Huddleston也補充表示，「我們需要一個潛在的保證，即他們不是俄羅斯最高領導人的支持者，我們正在考慮我們可能需要什麼要求來試圖獲得這方面的保證。」

今年的溫網將於6月27日至7月10日舉行，對於Medvedev來說，不僅是攸關積分，那也是他爭取生涯第二座大滿貫的一個機會。但如今很可能因為政治因素，而受到影響。

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