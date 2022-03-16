東協廣場2樓施打站加開至4/24 每周日為移工接種
《四方報》報導，移民署推動失聯移工疫苗施打疫苗，以「不通報、不查處、不收費、不管制」四不原則為號召，於去年底開始在東協廣場協助外來人口完成疫苗接種，甚至過年期間也不打烊；由於施打踴躍，東協廣場2樓的疫苗快打站將加開至4月24日，持續鼓勵移工接種服務。
東協廣場是台中市移工聚集的休閒場所，去年移民署推出逾期停（居）留外來人口安心接種專案後，東協廣場便設立假日接種站，開站14日內就吸引近萬人前往接種。
移民署表示，東協廣場2樓接種站將加開至4月24日，每周日上午9點～12點、下午1點半～4點半提供接種服務，以施打莫德納疫苗為主，公告於一樓的布條也附上越南文向移工進行宣導。有需要的移工無需預約，只需攜帶相關身份證明文，即可前往施打，移工也可依法向雇主請疫苗假。
移民署在東協廣場以「不限身分，隨到隨打」為口號，強調絕不查處，鼓勵在臺逾期停（居）留外來人口都能夠來接受疫苗接種，保護自己也保護別人。為了讓移工們在接種疫苗時能瞭解整個過程，移民署臺中市第一服務站特別結合假日行動服務列車安排通譯人員隨行，以母語向移工說明施打注意事項，讓移工可以更安心。