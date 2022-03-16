蘇貞昌數度反質詢 國民黨：轉移焦點也改變不了缺電事實
面對國民黨立委蔣萬安日前在立法院質詢缺電議題，行政院長蘇貞昌數度反質詢。國民黨文傳會主委凌濤今（16）日批，蘇貞昌把閣揆備詢的責任，當成自己反質詢的個人秀，迴避民眾最關心的缺電，以辱罵立委為傲。2007年蘇貞昌跟前院長謝長廷黨內競爭時，蘇曾跟謝說：「轉移焦點也改變不了涉案的事實」，今天要把原句奉還給蘇貞昌：「轉移焦點也改變不了缺電的事實」。
凌濤質疑，民進黨政府的傲慢、鴨霸，才導致有一位這麼目中無人的行政院長，中華民國是「有閣揆會罵人」、「有院長沒修養」。
文傳會副主委黃子哲列舉過去蘇貞昌反質詢的案例，並質疑，立法院長游錫堃是吃瓜院長嗎？竟然對於這樣的反質詢視而不見，應該好好管管蘇貞昌。現在的副總統賴清德也曾經因為在台南市議會反質詢而道歉，立法院長不要只會看戲，要制止這種行徑。
發言人柳采葳批，全台停電大風吹，下一次要輪到誰呢？蘇貞昌應該出來講清楚，蘇貞昌不要騙完神明就騙人民，台灣人民不是苯蛋，經濟部長王美花不懂就讓專業的來，不要讓台灣人民受苦。
「民進黨不做，國民黨來做！」凌濤表示，昨日智庫已經召開會議討論能源議題，接下來在台中討論空汙、高雄討論氣候變遷等，國民黨的目標很簡單，用論壇方式集思廣益，提出讓人民安心的能源政策。