COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

蘇貞昌數度反質詢　國民黨：轉移焦點也改變不了缺電事實

▲國民黨今日批，蘇貞昌數度反質詢，態度鴨霸、傲慢。（圖／文傳會提供）
▲國民黨今日批，蘇貞昌數度反質詢，態度鴨霸、傲慢。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

2022-03-16 11:04:38

面對國民黨立委蔣萬安日前在立法院質詢缺電議題，行政院長蘇貞昌數度反質詢。國民黨文傳會主委凌濤今（16）日批，蘇貞昌把閣揆備詢的責任，當成自己反質詢的個人秀，迴避民眾最關心的缺電，以辱罵立委為傲。2007年蘇貞昌跟前院長謝長廷黨內競爭時，蘇曾跟謝說：「轉移焦點也改變不了涉案的事實」，今天要把原句奉還給蘇貞昌：「轉移焦點也改變不了缺電的事實」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
凌濤質疑，民進黨政府的傲慢、鴨霸，才導致有一位這麼目中無人的行政院長，中華民國是「有閣揆會罵人」、「有院長沒修養」。

文傳會副主委黃子哲列舉過去蘇貞昌反質詢的案例，並質疑，立法院長游錫堃是吃瓜院長嗎？竟然對於這樣的反質詢視而不見，應該好好管管蘇貞昌。現在的副總統賴清德也曾經因為在台南市議會反質詢而道歉，立法院長不要只會看戲，要制止這種行徑。

發言人柳采葳批，全台停電大風吹，下一次要輪到誰呢？蘇貞昌應該出來講清楚，蘇貞昌不要騙完神明就騙人民，台灣人民不是苯蛋，經濟部長王美花不懂就讓專業的來，不要讓台灣人民受苦。

「民進黨不做，國民黨來做！」凌濤表示，昨日智庫已經召開會議討論能源議題，接下來在台中討論空汙、高雄討論氣候變遷等，國民黨的目標很簡單，用論壇方式集思廣益，提出讓人民安心的能源政策。

蘇貞昌扯反攻大陸、猴子屁股　藍委：違反立院職權行使法

蘇貞昌嗆猴子紅屁股　蔣萬安轟：活在平行宇宙

遭蘇貞昌嗆聲　朱立倫：耍嘴皮、罵在野黨也不會有電

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
82.45%17.55%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀